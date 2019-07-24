【康宏風暴】多名康宏前高層涉訛騙提堂　與曹貴子案合併轉區院審

上市公司康宏環球控股（康宏，1019）早前捲入廉政風暴，繼前董事曹貴子早前被控，廉署前日檢控另外5人，包括2名前高層陳麗兒及陳毅凱，他們被指疑與曹串謀透過康宏環球的附屬公司，以逾8900萬的代價，收購由曹持有的投資公司；陳麗兒又涉與另2名前高層，及1名代理配售股份公司的總經理串謀詐騙罪。兩宗案件，連同早前已提堂的曹，今午（24日）同於東區法院提堂，全部被告暫毋須答辯，兩案均會轉介區域院審理。

人稱「股壇醫生」的康宏前董事曹貴子5月被廉署落案起訴一項串謀詐騙罪名。﹙資料圖片﹚

涉及康宏而今日到法庭提堂的案件有兩宗，第一宗涉及康宏時任董事曹貴子（55歲）、時任首席財務總監陳麗兒（46歲）和時任執行董事陳毅凱（51歲），3人共同被控一項串謀詐騙罪。

曹貴子與兩姓陳被告案合併處理

由於曹早前已被起訴一項串謀詐騙罪，控方現加控兩人，並獲裁判官批准將兩案件合併處理。曹與另2名被告，全部暫時毋須答辯，曾准以20萬元，另兩被告准以1萬元保釋，期間不得接觸控方證人，這案押後至9月2日再提訊，以待轉介文任轉區域法院審理。

控罪指涉串謀詐騙聯交所

控罪指3名被告於2016年4月1日至2017年12月7日期間，一同串謀詐騙聯交所、康宏以及其董事局及股東，不誠實地隱瞞，或沒有披露曹貴子屬康宏的主要股東或董事，及康宏財務收購信盈國際屬一宗關連交易，導致康宏財務在上市公司康宏沒有遵照《上市規則》就關連交易規定的情況下，於2016年9月5日收購由曹貴子持有的信盈國際。康宏財務是康宏非直接全資擁有的附屬公司。

另一案涉4被告

另一宗案件，則指被告陳麗兒，與康宏時任行政總裁麥光耀（44歲）、時任經理黃淑安（40歲）及鼎成證券有限公司總經理李易明（48歲）等，同被控一項串謀詐騙罪。

涉未披露鼎成屬關連人士

根據資料，麥光耀在康宏任行政總裁時，同時亦擔任康宏證券投資服務有限公司的董事，該公司並不是上市公司康宏的附屬公司，但與鼎成同為證監會持牌公司。

控罪指陳、麥等4人於2014年6月1日至2017年12月7日，即康宏在發行債券期間，串謀詐騙聯交所、上市公司康宏及其董事局及股東，包括不誠實地導致康宏與鼎成簽訂協議書，聲稱委聘鼎成為配售其發行的債券之配售代理；隱瞞或沒有披露鼎成屬關連人士，從而令康宏支付逾4960萬債券配售佣金。

涉４人案同樣將轉介區院

4人獲准以1萬元保釋，期間不得接觸控方證人。辯方指，有控方證人與被告麥光耀與黃淑安共事，未能避免接觸，裁判官遂要求他們不得與該些證人討論案件，這案押後至8月23日再提訊，以候文件轉介至區域法院。

案件編號：ESCC1788-89/2019