九巴臥虎藏龍　長跑車長跑141次馬拉松　「人旗」車長愛街頭健身

近年社會提倡健康人生，參與不同運動的人亦越來越多，當中包括年逾60的邱國棠，過去28年以來共參加141次馬拉松，甚至曾連跑24小時並跑出最長總距離，打破健力士世界紀錄，未來他將到吉爾吉斯參與90公里長跑越野賽。 運動不外乎挑戰自己，對年逾50的陳清洪亦同樣，他熱愛街頭健身，練習做到「人旗」呈凌空打橫狀態，照片曾一度在網絡上瘋傳。 運動健將的背後，邱國棠及陳清洪原來同為九巴車長，運動讓他們變得開朗，喜愛與人溝通外，亦變得強壯和少病痛。但原來，九巴設有不同的興趣班，當中包括長跑會、龍舟、攝影會等，務求凝聚有共同興趣的員工。

長跑生涯自加入九巴開始

現年63歲的邱國棠，有超過28年的長跑經驗，參與賽事多不勝數，作為業餘跑手的他，最佳的馬拉松個人成績為2小時53分鐘。

事實上，邱國棠的長跑生涯自加入九巴開始，雖然早年已從全職九巴司機的崗位退下來，現為後備車長，但對長跑熱誠不減；邱國棠在九巴內認識對跑步有興趣的同事，從而發掘自己的興趣，後來更開始積極參加不同的跑步比賽。

邱國棠已有超過28年的長跑經驗，至現時為止已參與141次馬拉松，獲得的證書更是多不勝數。（曾凱欣攝）

邱國棠認為，參與撒哈拉沙漠馬拉松的過程中需要在攝氏50度的高溫下，分七天完成250公里的路程，十分難忘。（受訪者提供） 曾在50度高溫下 負重跑撒哈拉沙漠 邱國棠除曾組隊參賽打破健力士世界紀錄外，參與撒哈拉沙漠馬拉松的經歷亦十分難忘，他指當時比賽，需要在達到攝氏50度的高溫下，分7天完成250公里的路程，期間更需要背著達20磅的睡袋、水及糧食參賽，畢生難忘。 而為準備比賽，他透露自己曾到沙灘進行負重跑步，練習在沙上的「腳感」。

幸得家人支持 長跑改變性格

邱國棠表示，空餘時間多數用作練跑，慶幸太太沒有微言，反而非常支持，更感染她到運動場跑步鍛鍊體魄；太太甚至會跟隨他到各國，為他打氣，其中一次出戰西伯利亞，邱太在賽前「煲定薑茶」，待一眾隊友到達終點後，為各人送上。

長期不懈地努力練跑，亦令邱國棠改變了孤僻、不擅辭令的性格。他指，練習長跑後認識到一班志同道合的朋友，亦開始習慣群體生活，變得喜愛與人交談。

長跑秘訣全靠堅持

被問到長跑的秘訣，他指，沒有一套特別之道，但坦言日常喜愛到麥理浩徑練跑；他強調，最重要是自己的心態，跑步時會想著堅持和不放棄，以及集中精神，又指自己「未試過有賽事不能完成」。

未來，邱國棠準備到吉爾吉斯參與90公里長跑越野賽，而現時他的長跑比賽日程更已編排到今年12月。

九巴中臥虎藏龍，除了長跑好手邱國棠（右）外，車長陳清洪（左）更是熱愛街頭健身，練到「人旗」呈凌空打橫狀態。

除了「人旗」動作，陳清洪更練成單槓後水平的姿勢。（曾凱欣攝） 愛上街頭健身 練習凌空「人旗」 除了長跑好手外，現職九巴車長52歲的陳清洪，亦熱愛新興的街頭健身，其「人旗」動作，一度在網絡上瘋傳；即雙手握着欄杆，撐起整個身體，令身體能凌空橫躺，猶如掛在旗桿上的旗幟。 陳清洪指，入職前亦喜歡做運動及健身，而近一、兩年在機緣巧合下在公園認識一班街頭健身的年輕人，令他產生對街頭健身的興趣，故開始嘗試練習不同的動作，甚至跟師傅學習。

曾因練「人旗」拉傷肌肉

一向低調的陳清洪，曾應同事要求，示範「人旗」動作，豈料同事拍下照片在網上分享，令他的「絕技」在網上流傳。他指，起初接觸街頭健身，只希望練習手部肌肉和強身健體，而「人旗」動作並非一時三刻能夠完成，需要花時間慢慢練習上身的肌肉。

他指，為練習動作，經常要流連公園，若在夜更工作，更會在下班後，凌晨2、3點到公園練習；然而，街頭健身並非完美，陳清洪透露曾因練習而拉傷內側肌肉，最嚴重時更要服食止痛藥，但他不希望前功盡廢，故繼續忍著痛練習，因他認為街頭健身始終能令身體變得強壯，以及減少病痛。