【逃犯條例】示威持續　九巴荔枝角廠設心戰室　隨時調配車輛應變

《逃犯條例》修訂爭議持續，遊行示威「遍地開花」。九巴荔枝角車廠設立的「War Room」（心戰室），原為應付涉及大型的車務調動安排，惟因應近日一連串示威活動，該場地成為多個部門同事決定車務調動安排的「備戰場」，以便全天候觀察現場情況，並即時調派車隊及人手。

九巴因應近日一連串示威活動透露，多個部門同事周末須在心戰室留守，以便作出車務調動安排。（資料圖片）

「心戰室」原意針對打風

《逃犯條例》修訂觸發多場大型的示威遊行及警民衝突，風波至今仍未平息。九巴透露，自超強颱風「山竹」去年吹襲本港造成嚴重破壞及交通大受影響後，為了有系統連繫不同部門商討對策，遂在九巴荔枝角車廠設立「War Room」（心戰室），集合交通策劃、車務、企業及公共事務部的同事，以便作出車務調查安排。

而近日遊行示威蔓延至社區，多條九巴路線須改道。九巴遂因應情況，調派不同部門的同事在該房間觀看現場直播，並實施24小時、輪更制運作，以便隨時調派車隊到現場接載乘客及向公眾發放最新消息，直至路面情況回復正常。

《逃犯條例》修訂爭議持續，遊行示威「遍地開花」，風波至今仍未平息。（資料圖片）

特別車104R事件報告已交運輸署

至於上月21日網民曾將行動升級，包圍警察總部至翌日凌晨，九巴曾派出特別車104R於警察總部開往旺角，事後被運輸署要求詳細交代當晚派出特別車的原因。九巴就事件表示，本月初已將相關報告及資料呈交至運輸署。