動漫節、電競音樂節周五開鑼　消費氣氛差　SONY PS4減價吸客

每年暑假重頭節目「香港動漫電玩節」及「香港電競音樂節」將於明日（26日）起在會展覽開鑼，兩個活動是首度「合體」，只要購買其中一展的門票，便可以於同日免費參觀另一展覽。 對於近月因反對《逃犯條例》修訂引發的街頭抗爭持續，社會瀰漫負面氣氛，有參展商坦言擔心影響銷情，但亦有參展商表示對銷量感到樂觀。

每年暑假重頭節目「第二十一屆香港動漫電玩節」及「香港電競音樂節」將於明日（26日）在會展覽開鑼。（方家遠攝）

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動漫節、電競音樂節首度「合體」 卻遇上社會氣氛欠佳

今次動漫節和電競音樂節「合體」，吸引力更勝往年，惟旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興表示，近月香港處持續出現社會行動，直言對入場人數持保守的態度，但仍希望今年電競音樂節的入場人數會與去年相約的8萬人。

他續指，得知有少量旅行團取消訪港行程，但以往外地旅客只是佔入場人數約一成，而珠三角及東南亞年輕遊客多以自由行形式訪港，不過此刻仍然難以估計入場遊客的數字。洪忠興稱，會繼續對海外遊客宣稱香港仍然是安全的旅遊城市。上週在會展舉辦的書展中，有入場市民以連儂牆方式表達意見，洪忠興指尊重市民以連儂牆等方式發表意見的自由，亦不會主動撕走連儂牆上的便利貼，惟進行相關活動的前提是不影響其他入場市民，否則會派員勸喻。

辦多項電競大賽 設「懷舊區」打街霸

洪忠興提到，今年電競音樂節的經費為3600萬，雖然比上年少100萬，但規模及場地實用面積與上年相若，亦有不少精彩節目，例如設「懷舊格鬥遊戲區」，供入場者體驗如街頭霸王等經典遊戲，而電競比賽方面，亦首次舉辦官方的《英雄聯盟》全球高校冠軍盃，由香港中文大學高校隊代表香港與11隊來自世界各地的高校隊競逐殊榮。另外CS:GO 世界邀請賽會由兩支頂尖職業電競FURIA及AVANGAR兩支隊伍一決高下，獎金更有50萬港元。

而音樂表演方面，本週末一連兩日會有JW，Dear Jane，Supper Moment等本地知名音樂歌手及樂隊表演。

第三屆「香港電競音樂節」於明日至28日舉行，是首年與香港動漫電玩展一同舉行。（方家遠攝）

SONY對銷情看法保守 HOT TOYS料限定品熱銷

至於動漫展的會場內，作為最大攤位的SONY，其市場傳訊部及網絡業務部(香港及東南亞)總經理趙善盈表示，Playstaion今年有Final Fantasy 7，Monster Hunter等特色主題，亦有PS4及PS VR減價優惠，望可吸引粉絲。趙善盈稱，這是Playstaion 參展六年來首次減價，原因是PS 4已經推出了一段時間，近月亦未有大作推出，故此希望以減價形式招徠顧客。她坦言因外圍環境及經濟因素，而對今年的銷情增長態度保守，預計今年銷情會與往年相約，未必有增幅。

另一邊的Hot Toys有限公司，行銷企劃經理李雪兒則表示對今年銷情預算樂觀。她表示公司早前在漫威電影《復仇者聯盟4：終局之戰》 上映時在商場舉辦展覽，當時漫威的產品大受歡迎，粉絲亦期待推出其他產品， 因此相信粉絲們會到訪動漫節購買新一輪推出的漫威電影商品。李雪兒，相信粉絲們不會錯過動漫節此一年一度盛事，因此不擔心展覽的 人流減少。加上今年的產品比往年多，相信粉絲們會繼續支持，銷量亦會比上年增加。

此外，大會表示，參與動漫電玩電競迷兩展的入場人士，只要購買其中一展的門票，便可以於同日免費參觀另一展覽。其中兩展合辦的「動漫電競Cosplay大賽」將於7月26至28日一連三日舉行總決賽。第一日（26日）的總決賽將於晚上8時至10時在三號展覽廳的「香港電競音樂節」小舞台舉行，今年新增設的「最佳造型獎」，另外，27及28日的總決賽則在會展一號展覽廳「香港動漫電玩節」主舞台舉行。

第二十一屆香港動漫電玩節

日期：2019年7月26至30日（星期五至星期二） 時間：每日10 am-9pm（7月30日8pm閉館） 地點：香港會議展覽中心展覽廳1 門票：$ 40（憑門票上的指定贈券可於同一天參加香港電競音樂節一次。7月26-28日，10 am-10pm，展覽廳3）

香港電競音樂節