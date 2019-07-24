【動漫節2019】因抵制TVB活動冇得做嘉賓　林泳淘：貼地啲自己去

林泳淘被網民封為「女神」，好受網民歡迎。（IG圖片 / wingt）

《2019香港動漫電玩節》將於週五7月26日正式開幕，以往除場內一眾Game Girls以及Cosplayer之外，大會亦會邀請林泳淘、鄧以婷、何依婷、王卓琪等無綫電視藝人，擔任「動漫女神」為節目揭幕以及出席宣傳活動。不過，疑似是避開近期因「反TVB新聞」的活動，一眾TVB藝人出席動漫節就被宣佈取消。《香港01》向TVB外事部查詢時，亦已取消藝人出席動漫節。

2018年動漫節，林泳淘亦有出席。（資料圖片）

好可惜，自2016年起就擔任「動漫女神」的林泳淘（Wingto）今年將會缺席活動。她接受《香港01》訪問時，就表示不會因為缺席而不開心：「唔開心又唔會嘅，可以連續做到幾年大使已經好Lucky！但係我本身好鍾意動漫，所以如果有時間，我都會去動漫節玩。以前係台上面，今年就貼地啲囉，一樣開心。不過日子我未定，唔洗開工嗰日就去。」始終都是少了一個工作收入，被問道會否介意。她回答說：「呢行嘅工作一向浮動，樣樣都咁著緊，心會累啦。向好嗰邊面睇就係唔使減肥吖，不過就搞到好多人以為我有咗，崩潰吖。」