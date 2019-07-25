【721遊行】警發射24枚「海綿彈」　美國報告︰須避射頭、頸、胸

7.21中上環一帶的示威，警方清場中共發射55枚催淚煙及催淚彈、5發橡膠子彈及24枚「海綿彈」。本港罕聞的「海綿彈」（40 mm react round），其實並非警方首次使用。有軍備專家向《香港01》表示，當晚警員在上環天橋發射的彈頭型號為ALS4006D，彈頭是一種膠料配備旋轉穩定基座，被直接擊中的人痛楚如鈍器襲擊。據廠商資料，射程可達120呎且精準度高，屬非致命武器（less-lethal）。據美國新澤西州（New Jersey）司法部於2010年的報告，發射這類子彈時，必須避免射向頭、頸、胸部及下體。

警方稱上環清場是「涵蓋式警告」

警察公共關係科總警司謝振中今日（25日）在記者會上解釋，警方於周日晚上8時左右，已開始在上環作呼籲，期間不止一次作出「涵蓋式警告」，當時有示威者破壞建築物，亦有人施行暴力行為，包括襲擊一名客貨車司機等。他指，有示威者向警方投擲磚頭、煙霧彈、汽油彈等武，有可能造成身體傷害，所以警方是在「沒有選擇的情況」下，使用催淚彈及中距離武器等「相稱武力」制止。

非首次用「海綿彈」

謝振中指，橋上的警員因留意到有示威者攻擊警務人員及擲磚等，於是用發射器向示威者發射海綿彈。據警方統計，當晚共使用了24枚「海綿彈」。警方其後補充「海綿彈」即是「40 mm react round」，當晚並非警方首次使用，但未有透露是由何時引入。

專家︰會有鈍器襲擊痛感

有專家指出，警方所稱的「海綿彈」，即上環天橋發射的彈頭型號為ALS4006D，彈頭前端用料為聚氨酯（polyurethane），可以是發泡膠或海綿，依附穩定飛行基座，白色部分為彈殼，被直接擊中的人會有被鈍器襲擊的痛楚（blunt trauma pain）。

據廠商資料，射程可達120呎且精準度高，屬非致命武器（less-lethal），但亦警告，如不當使用，會導致嚴重受傷及甚至死亡。據美國新澤西州（New Jersey）司法部於2010年的報告，ALS4006D亦被列為非致命性武器，但指出必須避免射向頭、頸、胸部及鼠蹊（groin）。美國俄亥俄州亦有引入。