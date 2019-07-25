【721遊行】警方：上環當晚曾共發84枚催淚彈 、橡膠彈及海棉彈

《逃犯條例》修訂爭議未見平息，上周日（21日）元朗更發生白衣人無差別追打市民的事件。有團體發起7月27日（周六）「光復元朗」遊行抗議，警方今日（25日）下午去信申請人，列出五點理由反對遊行申請。警方表明，是次遊行目的，是針對7月21日元朗的暴力事件，警方有理由相信遊行人士會與村民發生暴力肢體衝突，對遊行人士、村民和其他公眾人士構成危險。 警方在灣仔軍器廠街一號警察總部舉行記者會，署理新界北總區指揮官曾正科、警察公共關係科總警司謝振中和元朗警區副指揮官陳漢銘出席；其中曾正科指，雖然提出申請估計只有數百人參與，但在社交媒體已有過萬人表示會參與，因此預計只有數百人參與完全不合適；他又解釋指，警方預計遊行破壞社會安寧。 警方又表示，上環當晚曾發55枚催淚彈 、5枚橡膠彈及24枚海棉彈。

▼7.21元朗黑夜▼

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(李澤彤攝)

周六發起「光復元朗」遊行 ，署理新界北總區指揮官曾正科表示，已反對發出不反對通知書申請，原因是網上有過萬人會參與，認為會高於發起人指只有300幾人參與的評估。

他指，遊行路線涉及元朗線最主要幹道，附近有輕鐵站，一旦有人誤闖並觸及高壓電纜相信會有危險。其次，遊行終點附近有多個村落，包括南邊圍、西邊圍、英龍圍，位置空間不足以讓人聚集，參與者會被迫入周邊村及商場，容易有衝突出現。他又指，不認為申請人能管理過萬人的遊行，若發出不反對通知書，只會是「不顧及民意的做法。」他表示，曾向申請人提議在元朗區以外遊行。

如拘捕會令情況惡化 警方或會之後才作出行動

在沒有不反對通知書下遊行，會否被拘捕？曾正科表示，要考慮好多因素，與申請人商討過，如果有人當日遊行是犯法，現場拘捕會視乎情況；相信警方有足夠能力處理暴力事件，會盡能力執法 ；被問到若有市民繼續參與遊行，警方會否作出拘捕行動，曾正科重申，所有大型活動的拘捕行動，均會有不同的考慮，如拘捕令情況惡化，警方或會之後才作出行動。

曾正科表示，尊重市民和平表達意見，政治中立，不會因申請者背景而考慮發出不反對通知書。他指，今次遊行有獨特性，重申環境不適合，平衡各界需要，若危及其他人安全，有責任去反對，故作出今次決定。

明白警方7.21安排與市民預期有落差 會作出檢討

被問及周日，即7月21日的狀況，有片段拍得當日曾有兩名警員到場，最後離開。曾正科表示，警方會從區議員、網上群組得知周日的行動，當日傍晚6時已成立行動指揮中心，承認當日有部署，但有部份警員調配在屯門，而當日港島有大型示威，元朗相對風險較低，以為未有參與者會入元朗，故人手調配不太緊張，但若能加快調配，相信可以令情況惡化，明白市民對警方安排有落差，會作出檢討。

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元朗警區副指揮官陳漢銘指，在上周日警方在晚上10時41分接獲求助，有兩位同事已於10時52分到達現場，發現大批人士聚集及打鬥，但評估過情況，包括能否有效控制在場人士，到現場後會否令事件升溫，自己的安全等，故兩人去安全地方觀察並要求增援。

他指，大批增援的警員於晚上11時20分到達，承認他們到達時間比服務時間承諾是延長，亦有不足的地方，警方會作出改善。

曾正科又解釋指，當日有白衫人士出現，警方有到場了解，「但有啲情況，去到無白衫人喺到，有啲見到有白衫人，而知道佢哋大部分為元朗居民，咁元朗區嘅居民喺元朗出現，佢哋着晒白衫，又係係咪犯法呢？我請大家諗吓。」

元朗及天水圍警署曾落閘 陳漢銘：因有不少人士在外起哄

對於周日元朗發生白衫人襲擊市民事件後，元朗及天水圍警署卻落閘，陳漢銘表示，當日晚上約11時，有為數不少人士在警署外起哄，現場警員考慮到保安及人群控制理由才落閘，強調閘中間有道門供打開。



他指，警署一度停止服務約30分鐘，最後待市民情緒降溫後，才安排市民入內報案，包括有5位市民親自入天水圍警署內報案，及3人在元朗警署內報案。陳指，警方事後會再作檢討，包括事前對外宣布及公布警署運作情況，以減低市民的不便。

對於周日在上環的衝擊事件，有警員疑似在天橋發射催淚彈。警察公共關係科總警司謝振中表示，警員在橋上的警員以44mm發射器向示威者發射海綿彈，他指，橋上警員留意到有示威者攻擊警務人員及擲磚等，故作出相關行動。

他續指，當日有示威者投擲磚、使用煙霧蛋、氣油彈等，當日警方有使用催淚彈、橡膠彈及海綿彈，認為使用的武力是合法與相稱。