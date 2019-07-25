【元朗黑夜】35名前高官學者再聯署促獨立調查　避免更多流血事件

反修例風波持續超過個半月，外界關注本周六（27日）元朗一帶示威情況，35位前高官及學者再次發聲明，批評本周日元朗西鐵站發生的暴力襲擊事件，造成眾多人流血受傷，兇徒漠視人性尊嚴，令人髮指。聯署人包括勞工及福利局前局長蕭偉強、運輸及房屋局前副局長邱誠武及香港總商會總裁袁莎妮等。聲明重申，促請行政長官林鄭月娥回應民意，重新考慮成立獨立調查委員會，尋找連串衝突及政策失誤的真相，以避免社會發生更多流血事件。
35位前高官及社會人士再次發出聯署聲明，包括勞工及福利局前局長蕭偉強。（資料圖片）
斥元朗兇徒令人髮指 批圍堵中聯辦激化中港矛盾
35位前高官、學者及社會人士包括運輸及房屋局前副局長邱誠武、勞工及福利局前局長蕭偉強、香港總商會總裁袁莎妮、中文大學前校長沈祖堯等。繼本月19日發起聯署後，35人再於今晚發出聯署聲明，他們批評上周日元朗發生的暴力襲擊事件，造成眾多人流血受傷，兇徒漠視人性尊嚴，令人髮指。另外，有示威者圍堵西環中央駐港聯絡辦公室大樓的行為，激化内地與香港之間的矛盾。
聲明指，眼見暴力升級，危害人身安全；持不同政見的社群之間的互信瓦解，繼續有人到處聚眾挑釁，無視市民和平理性向政府表達訴求的權利；而民眾對警隊除暴安良的信心下滑，警民關係危如累卵，警隊若然未能有效保護市民人身安全，將人心惶惶，永無寧日。
聲明促請警方立即刑事徹查連串事件，又認為事態發展更突顯成立獨立調查委員會的迫切性，以力圖減低社會急速上升之戾氣。聲明指，早前的聯署至21日中午為止，再有額外2,900多人參與。
聲明指，呼籲行政長官林鄭月娥應當回應民意，重新考慮成立獨立調查委員會的建議，邀請資深法官主持，以持平和宏觀的視野尋找連串衝突、政策失誤的真相。聲明續指，為避免更多流血事件、社會分化，以至對香港國際形象的破壞，政府回應聯署訴求刻不容緩，令社會重回正軌。
香港電視主席王維基亦有參與今次聯署。（資料圖片）
聯署人（以個人名義）
方敏生
王維基
李少南教授
李芝蘭教授
邢福增教授
吳永順
沈祖堯教授
邱誠武
林一星教授
林本利博士
林健枝教授
林崇智牧師
郭國全
袁天佑牧師
袁莎妮
袁國勇教授
陳恩明牧師
陳智遠
陳龍生教授
陳韜文教授
梁敬國
梁萬福醫生
莫宜端
黃英琦
葉根銓
蒲錦昌牧師
蔡元雲醫生
蔡少綿
盧龍光牧師
戴健文
蕭偉強
關焯照博士
羅永聰
羅慶才牧師
蘇鑰機教授
（以姓氏筆劃序排列）