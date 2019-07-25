【元朗黑夜】35名前高官學者再聯署促獨立調查　避免更多流血事件

反修例風波持續超過個半月，外界關注本周六（27日）元朗一帶示威情況，35位前高官及學者再次發聲明，批評本周日元朗西鐵站發生的暴力襲擊事件，造成眾多人流血受傷，兇徒漠視人性尊嚴，令人髮指。聯署人包括勞工及福利局前局長蕭偉強、運輸及房屋局前副局長邱誠武及香港總商會總裁袁莎妮等。聲明重申，促請行政長官林鄭月娥回應民意，重新考慮成立獨立調查委員會，尋找連串衝突及政策失誤的真相，以避免社會發生更多流血事件。

35位前高官及社會人士再次發出聯署聲明，包括勞工及福利局前局長蕭偉強。（資料圖片）

斥元朗兇徒令人髮指 批圍堵中聯辦激化中港矛盾

35位前高官、學者及社會人士包括運輸及房屋局前副局長邱誠武、勞工及福利局前局長蕭偉強、香港總商會總裁袁莎妮、中文大學前校長沈祖堯等。繼本月19日發起聯署後，35人再於今晚發出聯署聲明，他們批評上周日元朗發生的暴力襲擊事件，造成眾多人流血受傷，兇徒漠視人性尊嚴，令人髮指。另外，有示威者圍堵西環中央駐港聯絡辦公室大樓的行為，激化内地與香港之間的矛盾。

聲明指，眼見暴力升級，危害人身安全；持不同政見的社群之間的互信瓦解，繼續有人到處聚眾挑釁，無視市民和平理性向政府表達訴求的權利；而民眾對警隊除暴安良的信心下滑，警民關係危如累卵，警隊若然未能有效保護市民人身安全，將人心惶惶，永無寧日。

聲明促請警方立即刑事徹查連串事件，又認為事態發展更突顯成立獨立調查委員會的迫切性，以力圖減低社會急速上升之戾氣。聲明指，早前的聯署至21日中午為止，再有額外2,900多人參與。

聲明指，呼籲行政長官林鄭月娥應當回應民意，重新考慮成立獨立調查委員會的建議，邀請資深法官主持，以持平和宏觀的視野尋找連串衝突、政策失誤的真相。聲明續指，為避免更多流血事件、社會分化，以至對香港國際形象的破壞，政府回應聯署訴求刻不容緩，令社會重回正軌。

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香港電視主席王維基亦有參與今次聯署。（資料圖片）