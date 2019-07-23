【元朗黑夜】任關佩英等36前高官再發聯署信　促設獨立委員會

本港爆出白衣人元朗無差別打市民事件，震驚全社會，更令人擔心管治困局持續惡化。今日，社會各界不約而同向港府發表聯署訴求，促請盡快提出措施緩解社會撕裂，以免再發生大型暴力衝突事件。其中前政務司司長陳方安生、前保安局局長黎慶寧等34名政界人士再度聯署，強烈促請政府設立獨立調查委員會，修補撕裂、尋求和解，認為是「唯一公認的最有效方法」。 兩位前公務員事務局局長王永平與俞宗怡，以及前房屋署署長苗學禮今次也加入聯署。 另外，前環境食物局局長任關佩英及食物及衛生局前常任秘書長（衛生）李淑儀及後亦加入聯署。

34名前高官、議員的聯署聲明表示，她們曾於6月23日發起聯署致函行政長官林鄭月娥，促請立即撤回《逃犯條例》修訂建議及成立獨立調查委員會。其後，修例引起的政府管治及社會秩序問題持續惡化，社會分裂，她們特別憂心警民衝突事件，認為情況不容繼續下去。

聯署聲明表示，真相不得彰顯，和解就無從達到，而彰顯真相，有賴具公信力的調查，所以強烈要求政府引用香港法例第86章，成立獨立調查委員會。34名聯署人士認為，這是修補撕裂、尋求和解、唯一公認的最有效方法。

他們又對調查委員會職權範圍提出建議，主要三點：

1. 調查政府提出修例引起社會廣泛反對的成因和情況，包括(但不限於)政府從宣布修例至6月15日暫緩但不撤回修例的處理手法是否恰當；

2. 調查警方與示威人士(或其他公眾人士)多次衝突的事實和情況，包括2019年6月9日、6月12日、6月16日、6月21日、6月26日、7月1日、7月14日、7月21日，及委員會認為應調查的其他衝突。調查內容包括(但不限於)﹕

（a） 是否有任何事件顯示示威人士(或其他公眾人士)使用過份武力或策略故意激發與警方的衝突；

（b） 檢討警方為應付衝突所採取的部署及行動的恰當性，包括武力是否合乎比例、是否切合防止暴力與受傷，及/或恢復社會秩序的目的。

3. 基於以上(1)和(2)的調查結果，提出有助社會和解的適當措施的建議。

王永平 - 公務員事務局前局長（新加入）

方敏生 - 社聯前行政總裁

布簡瓊 - 前經濟司

朱幼麟 - 立法會前議員

余若薇 - 立法會前議員

何秀蘭 - 立法會前議員

何沛謙 - 通訊局前主席

何俊仁 - 立法會前議員

李永達 - 立法會前議員

李卓人 - 立法會前議員

李華明 - 立法會前議員

李鵬飛 - 行政會議前召集人、立法會前議員

吳靄儀 - 立法會前議員

林鉅成 - 前立法局議員

苗學禮 - 房屋署前署長（新加入）

施祖祥 - 前憲制事務司

俞宗怡 - 公務員事務局前局長（新加入）

陳方安生 - 前政務司長

陳家洛 - 立法會前議員

殷志明 - 大律師、法改會轄下逆權管有小組委員會前委員

梁家傑 - 立法會前議員

張文光 - 立法會前議員

張玉堂 - 公民實踐培育基金董事、國際律師事務所合夥人

張國柱 - 立法會前議員

單仲偕 - 立法會前議員

黃宏發 - 前立法局主席

楊森 - 立法會前議員

鄭家富 - 立法會前議員

鄭經翰 - 立法會前議員

劉慧卿 - 立法會前議員

歐耀佳 - 廣華醫院前顧問醫生

黎慶寧 - 前保安局長

蕭寶珍（黎慶寧太太）- 香港出口信用保險局前總監

盧子健 - 民主黨前中委

陳方安生等34名前高官、前議員和政界人士今日第二度發表聲明，強烈促請政府設立獨立委員會化解撕裂。

另外，過去及現在受政府委任在不同環境相關諮詢委員會學者、業內人士及專業人員，包括環境諮詢委員會主席、現任鄉郊保育諮詢委員會成員林健枝及現任城市規劃委員會成員侯智恒等，亦發表聯署信，指希望特區政府能盡快積極回應社會訴求，成立獨立調查委員會以釐清近月的種種暴力事件的緣由，並全面檢討特區政府的施政方針及手法， 重建市民和政府之間的尊重和信任。