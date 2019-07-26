動漫電玩節開鑼　動漫迷通宵等候　料花費5000元

社會新聞
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一年一度的「香港動漫電玩節」今日（26日）於灣仔會展開幕，有動漫迷早於昨晚已到場排隊等候入場。

上午10時，一眾動漫迷衝入會場，首三位動漫迷亦不約而同打算搶先到 Samsung 攤位，領取頭籌卡限量獎品 Galaxy S10+ 手機及耳機。

一年一度的「香港動漫電玩節」今日（26日）於灣仔會展開幕。（梁鵬威攝）

大會於上周六（20日）安排於旺角麥花臣場館為展覽首天首500位入場人士進行預先實名登記，取得頭籌卡人士需按編號順序入場。

動漫節今日早上10時正式開鑼，動漫迷衝入場。首三位動漫迷亦不約而同打算搶先到 Samsung 攤位，領取頭籌卡限量獎品。首次排頭位的張先生已連續五年參與動漫節，早於一星期前到麥花臣場館通宵排隊。他提到，今天集合時間於上午七時開始，惟擔心遇上上班繁忙時間，故特意於昨晚七時已到場守候，預算五千元購買作品周邊如衣物、文件夾等。

首次排頭位的張先生連續五年參與動漫節。（曾凱欣攝）

排第二的李先生指，將預算三千元購買Hot toy。（曾凱欣攝）

排第二的李先生指，今年特意為領取手機遇宵排隊，領取後打算自用。又提到昨晚提早到達會場，通宵排隊令身體狀況不太好，將預算三千元，打算購買Hot toy。

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