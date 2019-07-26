【逃犯條例】台灣募集安全帽以突破內地禁運　保護香港人頭顱

修訂《逃犯條例》的爭議持續，觸發起連場大型示威遊行及警民衝突。警方就7.21中上環清場向示威者發射55枚催淚彈及催淚彈、5發橡膠子彈及24枚海綿彈，且當日晚上更發生西鐵元朗站有大批白衣人無差別襲擊市民。 在台的香港學生日前發起「西門募集二手安全帽」活動，呼籲台灣人於台北西門募捐二手安全帽，以運回香港。是次活動成功收集逾200頂安全帽。

在台的香港學生昨日（25日）於台北西門6號出口收集安全帽，冀運送至香港（全台大專院校聲援香港反送中行動 Facebook專頁）

「全台大專院校聲援香港反送中行動」Facebook專頁日前發帖文，提及鑑於7.21遊行有示威者於警方清場期間頭部中槍、吐血流血不止；以及在當晚西鐵元朗站的無差別襲擊市民，急救員撥打多次999求亦沒人接聽，形容「本是一個安定繁榮的城市、卻被黑暗政權、黑社會和警方暴力對待無辜且手無寸鐵的市民」，遂呼籲台灣人能夠捐出安全帽，並由一名在台的香港學生負責收集並寄回香港。

漫畫家爵爵、貓叔同呼籲

而知名漫畫家組合「爵爵&貓叔」昨日亦在Instagram提及，現時淘寶經已禁止安全帽通關，且過往多次的遊行活動經已被消耗了不少，呼籲台北居民能夠幫助香港人，捐出安全帽。

「全台大專院校聲援香港反送中行動」Facebook專頁日前發帖文，呼籲台灣人募捐二手安全帽，活動成功收集逾200頂安全帽。（「全台大專院校聲援香港反送中行動」Facebook專頁）

收集活動於昨日（25日）下午5時半至7時在台北捷運西門6號出口舉行，活動舉行不久因擠逼原因其後移師至中山堂前階級平台收集，最終成功到逾200頂安全帽。

帖文續提及，得悉淘寶網目前禁止安全帽販售至香港，對此「深感遺憾也強烈譴責不尊重人權的政府」。同時又指，礙於是次收集活動較為緊急，無法讓全台灣各地市民一起加入，倘日後有新的募集行動，將會再作通知。