【逃犯條例】四警察協會去信林鄭：堅決反對成立獨立調查委員會

社會新聞
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警司協會、香港警務督察協會、海外督察協會、警察隊員佐級協會，周三（7月24日）去信行政長官林鄭月娥，表明堅決反對成立獨立調查委員會。信中指，鑒於近日要求特首成立獨立調查委員會之聲日漸高漲，但認為此舉對警隊殊不公平。

信中亦指，警隊執行法律和維持治安的成效差強人意。

四警察協會去信林鄭月娥，堅決反對成立獨立調查委員會。

信件全文

堅決反對成立獨立調查委員會

警察評議會職方協會於六月十九日曾經發出一封公開信，就近月特區政府因修訂逃犯條例所引發之連串社會動亂，及前線同事於執法期間所面對之困難表逹了深切意見，並特別明確表示反對成立獨立調查委員會之立場。

儘管爭議已經持續一個多月，事情非但未有緩和跡象，還有越演越烈之勢。由和平示威繼而演變成暴力衝擊、肆意襲擊警察的場面，已由港島區蔓延至九龍和新界的不同地點，而近日更發生市民間之大型衝突和襲擊場面。連月來，警隊所有人員均以最大忍耐力和無畏無懼之精神，堅定執行香港法律及全力維持社會治安，但成效差強人意，以致仍不斷被社會上小撮別有用心人士誣蔑，而網絡上亦繼續有極不負責任之言論，散播仇恨，鼓吹傷害警察及其家人，情況令人髮指。

鑒於近日要求特首成立獨立調查委員會之聲日漸高漲，我們認為此舉對警隊殊不公平，故警察評議會職方協會重申立場，懇請特首堅定拒絕成立獨立調查委員會，無負警隊一直對特區政府的支持。

警司協會主席　陳民德
香港警務督察協會主席　伍偉基
海外督察協會主席　譚奕良
警察隊員佐級協會主席　林志偉

721遊行後，示威者衝擊中聯辦，警方施放催淚彈驅散。（資料圖片 / 張浩維攝）

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