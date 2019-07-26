【元朗黑夜】逾300高教界人士對襲擊震怒　林鄭責不可卸

元朗周日（21日）發生大批白衣人無差別襲擊途人事件，震驚社會，觸發各界近日發聯署信譴責。來自15間大專院校的高教界人士今日（26日）發公開信，對元朗暴力事件感痛心和震怒，以「恐襲」容以，與同日警方以不對等武力驅散示威者行為，予以嚴厲譴責。聲明指認為特首及司局長責不可卸，望政府官員正面回應市民五大訴求，還香港於《中英聯合聲明》中莊嚴承諾的民主自由。

元朗周日（21日）發生大批白衣人無差別襲擊途人事件。（資料圖片）

斥暴徒冷血 質疑警黑勾結

逾300人以「熱愛香港的大專院校教職員」名義發公開信，同時上載避去姓名資料的職員證證明其身份。他們來自香港大學、中文大學、浸會大學、理工大學、科技大學、城市大學、教育大學、公開大學、恒生大學、城市大學專上學院、理工大學專業及持續教育學院、明愛專上學院、香港藝術學院、職業訓練局、東華學院。

公開信中形容元朗事件為「恐怖襲擊」，令它們深感痛心和震怒，批評「暴徒冷血、人神共憤」。對於警察當日的處理方法，信中批評警方拒絕派員阻止及控制場面，又質疑是「警黑勾結」。

周日警方在上環武力驅趕示威者。（資料圖片）

此外，對於同日警方在上環武力驅趕示威者，公開信指警方使用大量催淚彈，以至於未嘗示警便以水平角度，甚至高角度從天橋向地面示威者發射橡膠子彈，認為此舉不但有違警方執法指引及國際慣例，更妄顧市民生命安全，做法令人髮指，並對此予以嚴厲譴責。

公開信指出，特首及眾司局長責不可卸，並引用《禮記．大學》開首言「大學之道，在明明德，在新民，在止於至善」，認為身居香港官長之首，特首林鄭月娥更應「誠其意、正其心」，放下個人私利籌謀，聆聽民意，帶領政府一眾官員承擔應有之責，正面回應市民提出已久的五大訴求，還香港於《中英聯合聲明》中莊嚴承諾的民主自由。

公開信中部分職員證如下：