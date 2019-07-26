港男女比例續失衡　每千名女性對916名男性　港女平均壽命87.6年

政府統計處今日（26日）公布新一份《香港的女性及男性—主要統計數字》，顯示港人日趨長壽，女性平均預期壽命升至87.6年，而男性則為82.2年。對比1986年及2018年60歲時的平均預期壽命，女性及男性分別增加6.7年及6.4年，顯示在該段期間人口的健康情況大幅改善。 此外，本港女多男少現象持續，若不計算外籍家庭傭工，男女比例由2016年每千名女性有925名男性，減少至去年每千名女性有916名男性。在婚姻狀況方面，去年從未結婚的15歲或以上女性比率達27.8%，男性則為32.3%。

本港男女比例繼續失衡。（資料圖片）

去年本港女性人口達404萬人，較16年增加約8萬人；男性人口則達341萬人，較兩年前增加約3.5萬人。面對男性增幅遠低於女性，令本港男女比例失衡。若不計算外籍家庭傭工，全港每1,000名女性便有916名男性，較17年再減少5名。

男士壽命增至82.2年

在壽命方面，統計數字顯示隨着醫療服務不斷改進，以及市民對健康日益關注，香港人口普遍較以前長壽。回看1986年數字，當時女性出生時平均預期壽命是79.4 年，而男性則為74.1 年，至2016年女性及男性壽命增至87.3年及81.3年，至去年壽命更微升至87.6年及85.2年。比較1986年及2018年60歲時的平均預期壽命，女性及男性分別增加6.7年及6.4年，顯示在該段期間人口的健康情況大幅改善。

去年從未結婚的女性為27.8%，男性則為32.3%。（資料圖片）

未結婚男女微跌 喪偶、離婚或分居上升

在婚姻狀況方面，去年從未結婚的女性為27.8%，較17年微跌0.2%，則全港約112萬名女性仍未結婚；而從未結婚的男性則由17年的32.6%微跌0.3%至32.3%，則全港未結婚男性人數約110萬，兩者相差約兩萬。

至於喪偶、離婚或分居比例，同樣進一步上升。女性比例由17年的16%升至去年的16.5%，而男性則由5.8%增至6%。