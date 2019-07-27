【元朗黑夜】張建宗向市民道歉　警察員佐級協會深夜發信怒轟

元朗日前發生無差別攻擊市民事件，當中警方未有及時到場處理，手法惹起公眾不滿。政務司司長張建宗今日（26日）首次就事件向市民道歉，又以「暴徒」形容當日的施襲者。

惟於記者會後，於紀律部隊通訊群組隨即流傳一封要求張建宗道歉及下台的信件和相片。相中並展示疑是有晶片的警察委任證背面，及一對代表職級的肩徽。之後亦多張警隊不同部門的證件照流傳，同樣不滿張建宗的道歉論。

多個警察工會要求張建宗道歉，甚至要求其「退位讓賢」。警務處人事部傍晚向警員發短訊，指警務處處長及警隊管理層事前並不知悉張建宗言論，管理層會盡快代警隊四個職方協會約見張建宗，並由警務處處長陪同出席。

警察員佐級協會深夜發信怒轟張建宗。

香港警務督察協會主席伍偉基昨日(26日)深夜去信張建宗，表明實在難以理解及無法認同司長的言論，強烈希望儘快與司長會面，表達人員對有關言論以及近日事件的看法，以作澄清及還警隊一個公道。

警察員佐級協會更發表措辭強硬的公開信回應張建宗：「那請張司長下達一道命令，指示警隊明天如何應付，指示警隊 以後怎樣執法。如果張司長能帶領香港走出這困局，我代員佐級協會的二萬五千名會員向你『致謝』；相反，如果張司長做不到，是否要向警隊公開道歉？作為政務司司長管理香港致如斯境地，我們是否要代表張司長公開道歉，敬請明示！為了香港福祉，敬請在位人士認真考慮是否有能力帶領公務員，若能力不足，退位讓賢對公務員及香港市民均是好事。香港警察只會為法治而戰！！」