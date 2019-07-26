【元朗黑夜】張建宗稱元朗襲擊者為「暴徒」　向市民道歉

政務司司長張建宗及民政事務局局長劉江華今日（26日）下午3時15分，在添馬添美道二號政府總部西翼大堂會見傳媒。而社會福利署副署長（服務）林嘉泰及運輸署助理署長（新界）李艷芳亦會出席。 張建宗稱，知道無論遊行上訴委員會是否批准明日遊行，都有市民到元朗。他稱過去周日（21日）元朗無差別襲擊者為「暴徒」，呼籲明日到元朗的市民，要和平理性，保護自己和身邊的人。記者問會否對傷者道歉，張回答「絕對會」。同時又稱「如果市民想政府承擔責任，我覺得係責無旁貸」

警方昨日三拒道歉

西鐵元朗站周日（21日）晚上發生無差別襲擊途人事件，導致45名市民受傷。警方至今從未就當晚的處理手法致歉，昨日（25日）記者會中被三度追問仍拒絕回答，僅稱「與市民期望有少少落差」。

政務司司長張建宗及民政事務局局長劉江華今日下午，就網民明日發起「光復元朗」的遊行見記者交代相關安排。

張建宗首次道歉

記者會期間被問及，警方於7.21晚上接獲市民報案至趕到現場共用了39分鐘，惟未有道歉，政府是否願意道歉。張建宗隨即表示「絕對願意」，同時又指事件導致市民感到不快「如果想政府承擔責任，我覺得係責無旁貸」。

記者遂再追問「會唔會同市民道歉」，張建宗則指倘市民認為警方的處理手法，與市民期望有落差「絕對願意就處理手法向市民道歉」。

張建宗見記者，稱元朗襲擊者為「暴徒」，被問及會否向傷者道歉，他回答「絕對會」。（羅君豪攝）

元朗襲擊後 仍有四人留院

張建宗又補充，7.21元朗事件有40多名市民受傷入院，至今仍有4人留院、1人危殆、1人嚴重及2人情況穩定，會安排社工提供協助，並就涉事受傷的市民致以深切慰問，重申本港不能接受有人衝擊法治的局面。

其後，記者再追問政府如何確認報案的市民濫用999服務，以及有元朗區議員早已接獲警方通知7.21或有襲擊市民事件的看法。張建宗及劉江華未有回答問題，便轉身離開。

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張建宗表示，警方已就元朗遊行發出反對通知書，不過遊行申請者指無論公眾集會亦會如期進行，亦會提出上訴，也會堅持遊行，政府會尊重上訴委員會結果及決定。他提醒，倘委員會維持原判，遊行屬違法。

他指過去的星期日有暴徒襲擊市民，令人髮指及憤慨，他明白市民對警方處理的期望有落差，希望發聲無法無天行為，他衷心市民呼籲以和平理性表達意見，又提醒市民勿濫用999電話，以免影響求助市民。他又強調，暴力不能解決問題，勿以暴易暴。

社會福利署副署長（服務）林嘉泰則表示，市民如情緒受困，可致電社署24小時熱線23432255，如有需要，可獲轉介至社署臨床心理學家，社署亦會與轄下安老、康復服務作出相應聯繫。運輸署助理署長（新界）李艷芳則指，明日將會啟動緊急事故安全中心，亦會與警方及公共交通承辦商協調。

不同界別均發起聯署，要求當局成立獨立調查委員會，調查整個事件。不過張建宗被記者再三追問下，依然表示循監警會的機制能處理。

張建宗表示，繼續思考，並未停頓過，思考究竟還有什麼可以做。他強調要繼續向暴力說不。

張表示，明白市民訴求及情緒，又知悉大家不好受，期望多溝通，特首和不同組群保持溝通，青少年組織，大學校長等，有新作風，與市民拉近距離。

利用監警會屬適合渠道，因是既定機制，以往有成績，有警員受制裁，政府正繼續思考未來可如何做，期望公眾給予更多空間思考，惟不能訴諸暴力。

政務司司長張建宗、民政事務局局長劉江華，就7.27光復元朗遊行見記者。（羅君豪攝）