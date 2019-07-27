長者自殺數字持續高企　防止自殺會：望喚起大眾關注問題

香港撒瑪利亞防止自殺會今（27日）公布2018年全港自殺死亡數字，其中60歲以上長者自殺數字持續高企，2018年自殺死亡個案共353宗，長者自殺問題值得關注。

香港撒瑪利亞防止自殺會主席黃祐榮指，雖然數字比2017年下降2.67百分點，但長者自殺數字持續高企，問題值得更高關注。（曾凱欣攝）

香港撒瑪利亞防止自殺會公布一項數字，於2018年，死因裁判法庭報告指共有955宗自殺死亡個案，自殺率為12.8，即每十萬人中有12.8人自殺身亡，平均每日約有2.62人自殺身亡，數字比去2017年上升39宗；當中男性佔604宗，女性佔251宗。

長者自殺數字持續高企

2018年60歲以上自殺死亡個案共有353宗，佔總自殺死亡數字36.96%。香港撒瑪利亞防止自殺會主席黃祐榮指，雖然數字比2017年下降2.67個百分點，但長者自殺數字持續高企，問題值得更高關注；又提到該年齡群組人士面對著獨有並導致自殺的誘因，包括身體機能衰退、精神健康不佳、退休問題、配偶離世等。

另外，因應長者自殺問題，撒瑪利亞防止自殺將會於8月推出新電視廣告片，藉此喚起大眾對長者自殺問題的關注，並期望長者可正面面對生活上的負面情緒，向外界尋求協助。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

​利民會《即時通》：35122626

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