【港鐵縱火死因】疑犯裁死於自殺　推斷精神混亂下縱火

港鐵前年發生車廂縱火案，患有妄想症的男子在金鐘駛往尖沙咀途中淋天拿水並點火。他嚴重燒傷，留醫3個多月後不治，事件中另有18人受傷。死因庭早前就縱火疑犯的死因展開聆訊，陪審團今（19日）退庭商議個半小時一致裁定他死於自殺，並推斷他因精神混亂而縱火。

死者張錦輝獲救時，身體有三至四成皮膚燒傷，其中臉、四肢及臀部更有二至三及程度燒傷。（資料圖片）

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建議醫生與家人等成立會面機制

由2女3男組成的陪審團裁定，導致死亡的情況，是張於2017年2月10日晚上約7時11分，在港鐵荃灣線由金鐘駛往尖沙咀的首卡車廂中，涉嫌取出天拿水向自己及旁人潑濺並點火，引起火警導致自己燒傷。張於同年5月14在威爾斯親王醫院，因廣泛性燒傷導致的支氣管肺炎而逝世。

陪審團向醫管局建議，就暴力傾向患者等嚴重的精神病個案，醫生及相關部門應設立醫生、社工與患者家人會面的機制，並保存會面記錄作評估及參考。

官感謝兩乘客熱心協助

裁判官高偉雄感謝陪審團外，又請警方向乘客鄧廣坤及鄭澤然致謝。他稱，若當日沒有市民熱心阻止，情況將不堪設想。鄧先生早前作供時，提及曾替其他乘客撲熄身上火焰；鄭先生的供詞則透露，他看到下身著火的男子施施然坐下，之後望向在地下爬行的女乘客，並走去擁著她，「好似要點著」對方，他遂踢向該男的臀部及大腿，惟該男仍不放手，反而抱得更緊。

死者張錦輝（終年61歲，下稱：張）於2017年2月10日晚上7時多，在荃灣線金鐘至尖沙咀站行駛期間被燒傷，先被送往伊利沙伯醫院急症室，同日轉至威爾斯親王醫院，留醫至5月14日不治。

案發前數月妻提出離婚

遺孀溫未嬌早前供稱，自長女2002年出生後，張變得脾氣暴躁，又經常失眠。她3年後來港定居，發現對方經常自言自語，遂與社工勸喻他求診精神科，但張不肯。溫指，張欠下不少債務，且不止一次企圖自殺，並要求同歸於盡，全家均感惶恐。他其後被送往精神科，並接受戒賭治療，有2年時間情況好轉，惟2015年故態復萌。而案發前數個月，她正式提出離婚。

精神科醫生曾調高其劑量

精神科醫生黃文豐透露，張於2007年曾掐兒子頸部，同年被確診患妄想症，認為政府及前同事針對自己和家人。精神科醫生鍾沛然供稱，張當年妄想有人要害其兒子，但此後沒再出現幻覺。他於2012年診斷張沒有暴力或自殺徵狀，但為防復發，仍調高藥物劑量。

案發當日無如期覆診

他稱，張每隔3至4個月覆診一次，最後一次為2016年11月，當時精神狀況良好。惟案發當日，張沒有如期接受每月一次的精神科藥物注射，診所職員3次致電均不獲回應。他補充，張多年沒再涉及暴力行為等特別狀況，故屬於普通個案，而注射劑的效用超過一個月。

張送院時向警稱要報仇

男乘客鄧廣坤指，當日見張淋倒一瓶液體，右手持打火機，大喊：「去死啦！」車廂𣊬間著火。女乘客葉嘉茵指眾人「人踏人咁向前躝呀避呀」，形容有「好大嚿火周圍碌下碌下」，不知是人還是死物。

警員黎俊烯指，張送院期間清醒，承認用天拿水點火，稱：「老婆同我離咗婚。曾蔭權害死我個仔」，故要報仇。

案件編號：CCDI-974/2017