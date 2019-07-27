【元朗遊行】警嫂憂子女受校園欺凌　葉劉淑儀籲向教育局投訴

香港近日的警民衝突增加，今日（27日）亦有大批市民自發到元朗遊行，不滿警方在7月21日元朗西鐵站暴力事件中遲遲未到，新民黨立法會議員葉劉淑儀在社交媒體Facebook表示，昨日請了教育局局長楊潤雄探訪順利紀律部隊宿舍，與眾多警嫂和警務人員對話，聽取大家的各種訴求，包括關注警察子女校園內受欺凌。 葉劉淑儀呼籲子女受校園欺凌的警嫂主動向教育局投訴，並促楊潤雄考慮將通識科轉為選修科，解決問題。

新民黨立法會議員葉劉淑儀邀請了教育局局長楊潤雄探訪順利紀律部隊宿舍，與警務人員及其家人對話。（葉劉淑儀Facebook截圖）

葉劉淑儀在Facebook上提到，昨日邀請教育局局長楊潤雄探訪順利紀律部隊宿舍，與眾多警務人員及家人對話，聽取各種訴求，包括警察子女校園內受欺凌事件展開跟進工作。與會的「警嫂」擔心其子女被欺凌，憂慮部份通識科教師偏頗的教材和教學風格，在下一代的思想散佈負面影響。她引述楊潤雄表示，局方有清晰指引要求教師在課堂上必須持平，並答應研究方法對教師的教學作出監察。楊潤雄稱取消科目的建議，在執行上有困難，葉劉淑儀則請局長考慮將通識科轉為選修科，解決問題。

新民黨立法會議員葉劉淑儀邀請了教育局局長楊潤雄探訪順利紀律部隊宿舍，與警務人員及其家人對話。（葉劉淑儀Facebook圖片）

葉劉淑儀又指，自己正協助警隊成立網台，持續傳播支持警隊手足的訊息，為大家打氣，她提到網台主要為針對警隊的不實報道和謠言，作出及時的辟謠和澄清。