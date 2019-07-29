官恩娜外婆遺產案　臨時管理人指官一家涉轉走逾千萬　入稟求歸還

藝人官恩娜的外婆勞笑鳳於5年前去世，她2013年訂立的遺囑，將全部遺產留給「契仔」馮明業，官的3名姨媽及姨姨入稟質疑遺囑是否有效。法官於2016年委任一名律師出任臨時遺產管理人，調查事件。臨時遺產管理人日前入稟高院，指官恩娜、其兄長和雙親，以及馮明業，質疑他們在勞晚年沒有精神能力下，把勞的涉款轉帳至各人名下，或擅用其物業作扺押及申請貸款，涉款逾5千萬元。臨時遺產管理人要求法庭要各人歸還涉款，及向向原告賠償損失。

官恩娜及其父親官有權，均在其外婆的新一輪遺產案中並列被告。（資料圖片）

原告為勞笑鳳遺產的臨時管理人，及律師馬華潤，被告依次為官恩娜兄長官仲銘、官恩娜、官父官有權、官母麥銀麗和勞的「契仔」馮明業。

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勞生前被診斷患認知障礙

入稟狀指，勞生前擁有2500萬元的銀行存款，以及持有多個物業。於2011年下半年，勞因白內障而視力下降，需接受眼部手術。同時，勞亦被診斷有認知障礙。她於同年9月起與官兄、官母和馮同住，直至2014年9月與世長辭，享年85歲。

勞戶口款項轉至官兄戶口

在這段時間內，勞持有的3個物業被出售。而套現所得的1600萬元，以及勞的個人戶口中的款項，合共3800萬元，最終轉帳至官兄的戶口。此外，勞以近1千萬元購入粉嶺萬豪居物業，但物業由勞和官兄共同持有。而勞去世後，官兄取得該物業的業權。

勞的部份款項亦有存入官恩娜戶口

之後，勞和官恩娜成功向銀行申請4百萬元貸款，並以萬豪居物業以抵押，惟借款最終落入官恩娜和官兄的戶口。再者，勞個人戶口內的142萬元，於2012年1月亦轉帳至官父的戶口。

入稟狀續指，萬豪居物業屬於遺產一部份，惟官兄、官母和馮在未經同意下，仍然佔用該物業。

原告指貸款不正常

原告指，上述的轉帳、申請貸款等並不正常，勞是受影響下才做出上述轉帳等。原告要求各被告交還涉款，官兄需向原告交還單位。此外，被告亦需賠償，因佔用萬豪居物業而引致原告的損失。

案件編號：HCA1359/2019