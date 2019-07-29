薄鳧林牧場舉行動土儀式　料2021年第三季開幕　每吸逾3.8萬人次

薄鳧林牧場今（29日）舉行動土儀式，活化計劃會將舊牛奶公司高級職員宿舍活化成博物館，提供主題導賞團及工作坊等活動，在場亦會展出與牧場相關的文件檔案和歷史物件，務求向大眾展現舊薄扶林牧場的歷史及運作情景；預計牧場於2021年第三季開幕營運，每年平均約38,200人次。 計劃去年6月獲立法會財委會會批出港幣5,870萬元作為保育項目及復修工程開支，活化一級歷史建築「舊牛奶高級職員宿舍」。

薄鳧林牧場今（29日）舉行動土儀式，活化一級歷史建築「舊牛奶高級職員宿舍」。（歐嘉樂攝）

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計劃將改建舊宿舍成博物館

是次計劃由2015年籌備至今，將舊牛奶公司高級職員宿舍活化成博物館，提供主題導賞團及工作坊等活動，在場亦會展出與牧場相關的文件檔案和歷史物件，務求向大眾展現舊薄扶林牧場的歷史及運作情景；宿舍前亦會加建一座新建築物，設置咖啡館，烘焙工作室和洗手間。

計劃會貫通連結薄扶林谷地的60多個包括薄扶林水塘、伯大尼修院與德格拉斯堡等古蹟為主要目標，並將一帶文化古蹟串連起來，令社區可以延續發展。

期望日後可養飼牛隻

薄鳧林牧場發言人冼昭行預計，牧場將於2021年第三季開幕營運，每年平均約38,200人次，期望下一步可重開牧場養飼牛隻，供中、小學生參觀，作教育用途。牧場落成後亦會提供設5條不同路線的導賞團，讓遊客體驗及認識薄扶林村及鄰近古蹟的歷史。