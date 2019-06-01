粉嶺高球場有稀有生物　黃偉綸：保育與發展能並存

政府早前稱將全面接納土地供應專責小組的建議，包括將局部發展粉嶺高爾夫球場內32公頃面積的土地，以供建屋。不過根據土木工程拓展署最新公布的可行性研究工程項目簡介，高球場內發現多種具保護價值的動植物。 發展局局長黃偉綸今日（1日）於出席活動後稱，發展及保育可以並存，相信能從多方面處理問題。他稱實際措施有待落實，但強調完成研究的時間無變。

政府最新的文件透露，粉嶺高球場內發現多種稀有動植物。（資料圖片）

發展局局長黃偉綸稱，因應日後將開展相關的研究工作，「依家係將事實攤開來講。」他表示，發展與保育能夠並存，當中可以透過避免、補償、緩減等做法處理生態價值較高的部分，而現時未能太早定立實際的處理方法。土木工程拓展署的項目簡介中提及環評研究或需延後兩季，黃強調整體完成研究的時間無變，有信心能通過研究並作發展。

黃偉綸又稱，研究範圍仍然以舊場32公頃的土地為基礎，加上土地範圍大，相信就算涉及需要保育的生物或文物，仍有足夠空間及彈性處理。他又表示，發展方案以公營房屋為主的方向絲毫無變。

發展局局長黃偉綸回應稱，相信保育及發展能並存。（資料圖片）

土木工程拓展署最新公布的可行性研究工程項目簡介披露，粉嶺高球場內有淡水束腰蟹 、草龜、虎紋蛙及土沉香幼苗等多款具重要保護價值的動植物；而距離擬議發展區僅數百米範圍內，亦有唐宋、明清時期的文化遺跡。文件亦披露環評研究將於今年第三季展開，但預計完成時間為2021年第三季，較早前預計的2021年上旬或以前為遲，有可能影響到動工時間。