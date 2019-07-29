政府委任機場三跑諮詢委員會新成員　陳帆：期望可提出真知灼見

機場第三條跑道工程已經展開，政府今日（29日）宣布，委任航空發展與機場三跑道系統諮詢委員會7名新委員，並再度委任16名現任委員，任期兩年，由下月初生效。運輸及房屋局局長陳帆表示，期望委員會可為航空業發展提出真知灼見。

陳帆表示，期望委員會可為航空業發展提出真知灼見。（資料圖片）

政府表示，新一屆委員會有7名新委員，分別為莊冬瑩、馮秀炎、劉洋、彭耀佳、黃文亨、胡百浠和葉揚輝。至於16名再獲委任的成員，則為陳志超、鄭慕智、鄭大昭、蔣麗苑、馮嘉耀、何國鈞、何聞達、何杲、熊永達、古博誠、郭國全、劉健培、劉文君、李行偉、梁志群、李民斌。另外，還有4名當然委員，分別為運輸及房屋局常任秘書長（運輸）、香港機場管理局行政總裁、香港貿易發展局總裁、民航處處長。委員會由運房局局長任主席。

陳帆表示，感謝何建宗、林建岳、黃思豪和鄧竟成等4名即將離任的委員。他續稱，期望新屆會員可就航空業的發展提出真知灼見。

政府指，委員會於2015年成立，過去2年任期內，共舉行了5次會議，就航空業發展及三跑發展，向政府提供意見。委員會成員來自不同界別，包括航空、旅遊及酒店、物流及運輸、工程、建築、工料測量、商業及金融、環保、法律，以至學術研究等，其中莊冬瑩、黃文亨透過青年委員自薦計劃獲委任。