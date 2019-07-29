【逃犯條例】消息：水炮車將「考路試」　警方指已完成基本訓練

警方斥資1,660萬元購買三輛俗稱「水炮車」的「人群管理特別用途車」，據了解，水炮車仍按原訂計劃於下半年啟用，操作水炮車的警務人員，即將進行考路試，在未來一周內，或會將水炮車駛出機動部隊訓練學校「試路」，以準備考路試。 警方回覆《香港01》指，已完成車內儀器測試、制訂操作指引及基本訓練，待路面測試完結後，所有準備工作便會完成，但重申由於有關車輛的使用屬行動細節和涉及警方戰術部署，不適宜公開。

水炮車外貌及裝備。（01製圖／立法會文件）

水柱多模式射程 可噴催淚水劑

水炮車長8米、闊2.55米，車輛設有一個水箱和催淚溶液儲存裝置。頂部配置兩枝專門用作驅散暴力衝擊人士的噴水裝置，而車輛噴出的水柱，有不同的模式及用途，包括不同射程、噴灑或水柱噴法等，亦可噴射催淚水劑及顏料。左右車頂各有360度攝錄鏡頭。據指引，出動水炮車須由助理處長（行動）批准。而使用噴水裝置會先警告，達到合法目的後，須立即停止使用。

操作人員須受5日訓練

所有操作有關車輛人員均須接受5日的訓練，當中包括車輛基本操作、安全指引等。每部水炮車設置5個座位，須由4名警員負責執勤，包括1名警署警長階級的警務人員負責水炮車的整體操作；2名警長階級人員負責控制車頂2個噴水裝置；以及1名警員負責駕駛，剩餘1個後備座位以供不時之需。

三種處境下可出動 包括佔路

據保安局今年4月向立法會提交文件，警方已於今年3月完成草擬有關車輛的操作指引，當公眾騷亂出現嚴重傷亡、財產被大肆破壞或通過佔用主幹道擾亂或非法堵塞交通，對公共秩序或公眾安全造成重大影響時，警方會考慮出動水炮車。當時有關車輛仍須路試，預計於下半年投入服務。有消息指，水炮車料於年底前正式服役，但會事先讓立法會議員、監警會及傳媒參觀。

而至今年5月，保安局曾指出，當時已有18名警務人員接受水炮車相關訓練。六月至今示威不斷，警方於7月20日的記者會上曾表示，水炮車在短期內仍在訓練，至於何時會使用「水炮車」或會否使用顏色液體，則屬戰術部署，不會回應。