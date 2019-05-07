【水炮車】下半年啟用　18警務人員已受訓　即將進行路試

保安局早前公開俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車的使用安排和外貌。文件指，當公眾騷亂出現嚴重傷亡、財產被大肆破壞或通過佔用主幹道擾亂或非法堵塞交通，對公共秩序或公眾安全造成重大影響時，警方便會考慮出動水炮車，預計有關車輛將於今年下半年投入服務。 保安局副局長區志光今日（7日）回應議員提問，強調警方會跟從幾項重要原則使用水炮車，包括在助理處長（行動）批准下才可出動水炮車、使用時會使用最低程度武力等，現時已有18名警務人員接受訓練。

每次4名警員同車 警長級人員控制射水

區志光透露，每輛水炮車均設置5個座位，水炮車在出動時均會有4名警員負責執勤，當中包括1名警處警長階級的警務人員負責水炮車的整體操作；2名警長階級人員負責控制車頂2個噴水裝置；以及1名警員負責駕駛，剩餘1個後備座位以供不時之需。

區志光續指，現時已有18名警務人員接受水炮車相關的訓練。所有操作有關車輛人員均須接受5日的訓練，當中包括車輛基本操作、安全指引等；而且訓練將是重複性及持續性，以免操作水炮車的警務人員技術「生疏」。

保安局副局長區志光強調警方會跟從幾項重要原則使用水炮車。（資料圖片）

即將進行路試 將邀監警會及立法會議員參觀

據保安局早前提交的文件顯示，水炮車最快於下半年投入服務。區志光指3輛水炮車現存放於粉嶺機動部隊行動基地，水炮車未來需進行路試，才可正式執勤；在正式執勤前，將會邀請監警會及立法會議員參觀。

立法會議員區諾軒指外國有例子，水炮車的水壓可強至令人失明，同時批評警方未有公開操作指引。區志光表示，引入水炮車的目的，是希望減低警方與示威人士、以及其他人在衝突中受傷的風險，強調有嚴格指引規管水炮車使用，包括當公眾騷亂出現嚴重傷亡、財產被大肆破壞或通過佔用主幹道擾亂或非法堵塞交通，對公共秩序或公眾安全造成重大影響時，才會考慮出動水炮車。

警務處助理處長（保安）麥展豪表示，警方未有準備公開水炮車的型號，是警務處向不同生產商特別訂制，網上將不會有指引。