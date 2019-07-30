【元朗黑夜】不滿道歉論　警察協會代表會晤張建宗　盼張公開澄清

社會新聞
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元朗西鐵站7.21發生白衣人無差別襲擊市民事件，從傍晚第一個市民遇襲後，警方一直無出現，到發生西鐵站打人事件後，警方在接報39分鐘後才到場，之後經常離場，再發生第二輪無差別襲擊，全晚多人受傷。政務司司長張建宗日前就警方當日的處理手法道歉，隨即惹起警隊不滿，大批警員涉嫌違反警察通例，匿名投訴張建宗，多個警察協會亦要求張建宗道歉並澄清言論。

警司協會、香港警務督察協會、海外督察協會以及警察隊員佐級協會今（30日）由警務處處長盧偉聰陪同下，到政府總部會見政務司司長張建宗。

警司協會主席陳民德會面後見記者表示，四個職方協會今日上午11時與政務司司長張建宗會晤，席間曾向張建宗表達上周五（26日）為警隊的處理手法道歉之關注，而張建宗亦有就此解釋，對此予以理解。

陳民德又指，警方與政府是一致、團結，希望盡快令社會回復秩序，不會姑息任何違法行為。

被問及會晤期間，張建宗有否就事情向警隊道歉，陳民德未有正面回應，僅引述張建宗稱「非常支持警隊工作」，又指希望張建宗日後能向公眾澄清其言論。

▼警員涉違警例　聯署譴責張建宗道歉論▼

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▼7.21元朗黑夜▼

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