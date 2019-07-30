【逃犯條例】葉國謙：設獨立調查委員會非現時香港所需

國務院新聞辦公室昨日（29日）罕有地就香港當前局勢的立場和看法舉行新聞發布會，國務院港澳事務辦公室新聞發言人強調，中央政府將繼續堅定地支持林鄭月娥行政長官和特區政府依法施政，同時堅決支持香港警方嚴正執法。 港區人大代表、行政會議成員葉國謙今早(30日)出席香港電台節目《千禧年代》時表示，反修例運動發展至今，坊間對中央的取態有各種有真有假的傳言，包括有傳中央準備罷免特首林鄭月娥。他認為，中央透過昨日記者會展示出對事件有關心，表達支持林鄭依法施政、避免別有用心的人造成香港更大混亂。 他又指，政府內部需以更加開放態度檢討社會深層次矛盾，但不是在現時去做，認為成立獨立調查委員會不是現時香港解決問題所需，亦不符合現實，因為將打擊警隊執法，而大部分行政會議成員都持相同觀點。

國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光。（國新辦圖片）

籲市民給政府時間檢討失誤

葉國謙認為，港澳辦發言人在記者會上表達對香港警隊的高度肯定，「係希望呢件事大家都能俾機會靜一靜、諗一諗，當務之急是係社會平靜落嚟。」他表示，記者會結束後，聽到坊間有兩種看法，一種認為中央表態以正視聽; 另有人覺得發言人的講話更挑起民情，但他看不到有火上加油的情況，因為反修例亂局肯定不是簡單的民眾抗爭行為，「背後有好多組織，包括物資上源源不絕。」

他稱，一個港澳辦的記者會不可能簡單平息到事件，亦不會影響後面推手的人。

有媒體在記者會上提問中央是否支持香港政府就事件成立獨立調查委員會，港澳辦沒有正面回應，僅指當務之急是依法懲治暴力犯罪行為，盡快恢復社會安定。葉國謙指，在現階段成立針對警察的獨立調查委員會，「這個不是現實，亦明顯對警察執法造成打擊。」香港市民正常生活仍靠警察維持，有意見認為成立獨立調查委員會看似可以解決問題，但調查委員會有不同版本，如果是針對警隊的調查，政府已委任監警會做了，反映當局其實已回應市民意見。

葉國謙承認，今次出現大規模示威，社會有深層次矛盾需要解決，政府內部需以更加開放態度去檢討問題，但不是在現時去做，而是事後作深入檢討，過往亦有先例如六七事件過後政府會做檢討調查工作，他強調成立獨立調查委員會不是現時香港解決問題所需，呼籲市民給機會給政府檢討失誤。

有公務員發起周五晚上舉行反修例集會，葉國謙在節目後表示相信參與集會的只是少部份人，不代表政府眾叛親離。又指特首林鄭月娥已盡可能回應社會訴求，相信她在即將公佈的施政報告需作出交代。