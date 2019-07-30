【元朗遊行】社工劉家棟被指以身擋警方防線　被控阻差准保釋

警方向727元朗遊行發反對通知書，惟有不少市民當天到元朗「行街」，部份人與警察發生衝突，多人被捕。其中一名被指阻礙警方防線推推的社工，被控1項阻礙在正當執行職務警員罪。他今（30日）被押上粉嶺法院提堂，暫毋須答辯。控方指社工在防線前手持社工證，聲稱為示威者爭取時間。裁判官以案件非最嚴重的一種，准社工保釋，案件押後至9月4日再訊，期間讓警方繼續調查。

被告劉家棟被控一項阻差辦工罪。(盧翊銘攝)

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控方指當時有人掟磚及油漆

被告劉家棟，23歲，被控1項阻礙在正當執行職務警員罪。控罪指他於本月27日，在元朗安樂路與泰祥街交界附近，故意阻礙在正當執行警員陳沛杰。

控方案情指，警方於案發時在元朗安樂路設立防線，前方50米外則有約150名示威人士，有人設立路障，並掟磚和油漆。同時，警員透過大聲公警告示威者離開。

劉被指以身體頂住警方防線

稍後，警方防線向前推進，而劉站在防線前。警員要求劉離開，但劉未有理會，並繼續站在防線2米內。控方指，劉以身體和雙手擋住防線，頂住其一名警員的長盾，令防線不能停止。而劉被捕後報稱不適，被送到醫院。

控方指劉為示威者爭取時間

控方擔心劉若獲保釋，會重犯相類罪行。控方解釋，劉是一名社工，案發時右手手持社工證，聲稱為示威者爭取時間。裁判官查問，劉為什麼是聲稱爭取時間。控方指，錄影片段拍到劉這樣說，並稱要為示威者爭取時間疏散。

官指非案情最嚴重一類

裁判官指案情非最嚴重一類，控方亦沒有基礎指被告會在保釋期間重犯，准被告以2千元保釋。今早有數10名市民今早到法庭旁聽，聲援被告，坐滿法庭的公眾席。

案件編號：FLCC3419/2019