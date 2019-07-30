【逃犯條例】4警察評議會職方協會　譴責真道書院助理校長戴健暉

反修訂《逃犯條例》風波持續至今未息，香港華人基督教聯會真道書院助理校長戴健暉日前在個人社交網站，上載涉咒罵警員的言論，包括「祝福」警員的子女「過唔到7歲」、「死於非命」等。全國政協副主席梁振英日前指已就事件向校方發出信函，要求革除戴的職務。教育局亦稱已收到投訴正在處理。 4個警察評議會職方協會亦發聲明，譴責戴的言論，要求真道書院及教育局嚴肅跟進，「將害群之馬摒棄於香港的學生之外。」

4警察評議會職代協會發聲明，譴責真道書院助理校長戴健暉。(聲明截圖)

早前網上流傳一個名為「Alvin Tai」的社交平台帳號截圖，有指當中涉咒罵警員的言論，包括「祝福」警員的子女「過唔到7歲」、「死於非命」等。真道書院指，戴健暉的言論純屬「個人」意見，校董會對言論引起不安深表遺憾，將嚴肅跟進，不容事件再發生。

警察評議會四個職方協會，包括警司協會、香港警務督察協會、海外督察協會、警察隊員佐級協會，發表聯合聲明譴責戴的言論，指這涉及對「香港警察的子女作出如此喪盡天良，滅絕人性的公開詛咒。」聲明又指，戴作為教育界的一員，受過高等教育，「竟然說出如此禽獸不如的惡毒說話，試問如何面對自己的父母，自己的兒女。」

聲明提到，「此等劣行實在令專業的教育界老師蒙羞，愧作為人師表。在此懇請真道書院及教育局嚴肅跟進助理校長戴健暉的惡劣行徑，將害群之馬摒棄於香港的學生之外。」