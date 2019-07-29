【逃犯條例】警方175周年音樂會被消失？出席嘉賓經理人證實取消

近日警民關係緊張，網上流傳一張海報，稱警務處8月初將於香港文化中心舉辦175周年慈善音樂會，並呼籲網民到尖沙嘴「大聚」。不過，《香港01》記者翻查網上資料，卻發現政府青少年網站的宣傳已「被取消」，文化中心、城市電腦售購票的網頁，亦無相關活動的資料，活動懷疑被取消。 根據音樂會宣傳海報，藝人王梓軒本來是其中一名出席嘉賓。記者曾向他查證，其經理人說，他在6月時已表明退出該活動；而活動負責人警察樂隊其後亦向他們表明，音樂會已取消。 《香港01》亦已向警察公共關係科查詢，正等候回覆。

網上流傳一張海報，稱在8月2日及3日，香港警隊會舉行175周年的慈善音樂會，其中一名出席嘉賓為藝人王梓軒。（網上圖片）

記者在網上搜索175周年慈善音樂會時，發現「政府青少年網站」曾表明，8月2日及3日晚上8時將舉行慈善音樂會，主辦機構是警務處。不過，當按下其搜尋結果，網站卻顯示「找不到網頁」。

記者在網上搜索175周年慈善音樂會時，發現「政府青少年網站」曾表明，8月2日及3日將會舉行香港警隊175周年慈善音樂會（上圖）。不過，按入網站後，卻稱找不到網頁（下圖）。（網上截圖） 城市售票網無有關活動 記者再查看搜索網站的紀錄。搜索引擎Google在上周五（26日）的紀錄顯示，「政府青少年網站」當時曾介紹８月2日及3日舉辦的175周年慈善音樂會，地點為香港文化中心音樂廳，票價由330元至1,800元不等，門票於城市售票網可售。 不過，記者後來致電城市售票網，並擬打算購票，但職員卻指，他們根據上述節目名稱、表演場地及日期搜索，但其系統找不到有關資料。

香港警隊於2014年首次舉辦170周年慈善音樂會，並於香港大會堂音樂廳舉行兩場音樂會。（政府新聞網圖片）

8月2日及3日，當日未見有活動在香港文化中心音樂廳舉行。（香港文化中心網站截圖〕 香港文化中心無顯示 同時，就香港文化中心網站所示，8月2日及3日的晚上均有其他活動舉行，惟舉行地點都在中心的劇場及大劇院，音樂廳卻未見有活動。

王梓軒經理人證實音樂會已被取消

根據網上流傳的海報，當中列明出席嘉賓包括藝人王梓軒。《香港01》曾向王梓軒查證，其經理人說，活動負責人警察樂隊已向他們表明，音樂會已被取消。

經理人表示，主辦單位早在去年年底邀請王梓軒出席活動。後來於6月份，主辦方曾查問她的意見，當時她曾表明，現時的社會氣氛並不適合作慶典，同時，雙方亦有共識王梓軒不會參與此活動。因此，網上的流傳的海報已是「舊版本」。