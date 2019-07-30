四男與12歲女童公廁5P案　官指屬邊緣集體強姦　囚被告52至58月

未滿13歲少女，陪男朋友與男友的朋友聊天，期間被男友的3名男性朋友推入男廁，要她口交和性交。男友知悉後不但未有保護女友，更走入廁格一同「參與」，事後並恐嚇女友不可報警。男友和3名友人今（30日）就非法性交等10罪被判囚52個月至58個月。法官直言本案屬邊緣的「集體強姦」事件，亦直斥眾被告不顧X的尊嚴及感受，亦沒對X展示任何同情。

四名被告：女事主莫姓男友、陳浩賢、林永聰及鄭栢杰，被判入獄52至58月。(資料圖片)

首被告為女事主莫姓男友（運輸工人），另三人為：陳浩賢（學生）、林永聰（接待員）、鄭栢杰（廚工）。首次被告案發時19歲，第3和第4被告案發時則分別為22和24歲。他們承認非禮、與13歲以下女童非法性交、向16歲以下兒童作猥褻行為和刑事恐嚇等共10罪。

事主對事件感到痛苦及自責

法官陳慶偉引述女事主X的心理報告指，X因性侵事件感到痛苦，出現麻木及一片空白的情況，事件為X及其家人帶來創傷，X仍感到害怕及自責，X望法庭可以給予4人最長的刑期。

對事主無展示任何同情

陳官直言雖然4人非被控強姦罪，但本案屬強姦邊緣，事發時X被鄭用力拉進廁所，林接著將告示牌放在廁所門口，眾人然後性侵X，本案明顯由眾被告合力才成事，而過程中涉及暴力。陳官直言案件屬邊緣的「集體強姦」，眾被告不顧X的尊嚴及感受，亦沒對當時僅12歲9個月大的X展示任何同情，若本案被告被控以強姦，單一控罪可以8至10年為量刑起點。

噁心不足形容被告惡行

陳官認為鄭為始作俑者、主腦，更是在這宗令人厭惡的案件中最邪惡的被告，法庭必須盡力對此嚴重案件施予阻嚇作用，故判他囚58個月。就林的判刑而言，陳官指他積極參與犯案，又稱他對事主的所作所為以「噁心」已不足以形容，故同判他囚58個月。雖然陳官指莫在案中刑責較輕，但其勞教中心報告顯示他無悔意，而他被控的刑事恐嚇罪特別嚴重，故判他與陳同囚58個月。

事主陪眾人聊天被侵犯

案情指，女事主X和首被告在案發時為情侶，而X也認識另外3名被告。2017年1月26日晚，首被告相約X到大圍新翠商場的平台聊天。X應約並和4名被告飲啤酒。至翌日凌晨時分，第4被告尾隨X入商場的女廁，並「揸」X的胸部和臀部。

被推入男廁口交及性交

第4被告繼而把X拉進男廁，並推她入廁格。第4被告要X替他口交，之後脫下X的褲子，和對方性交。兩人性交期間，在隔離廁格的次被告則爬高觀看。

第4被告離開廁格後，第3被告走入廁格。他按著X的頭，要對方替他口交，之後和X性交。兩人性交後，第3被告再要X替他口交。惟口交期間，首被告突然走入廁格，把陽具插入X的下體，然後離開。

全部被告未有使用安全套

之後，次被告走入廁格並要X口交和性交。案情指，4名被告和X性交時都沒有戴上安全套。次被告之後和X離開男廁，返到商場平台，第4被告吩咐X不要把事件告知他人。而次被告之後陪X搭的士離開。首被告事後更恐嚇X不要告知他人。

案件編號：HCCC367/2018