三聯出版書籍被指涉誹謗　呂秉權指內容影響獨立評論人協會聲譽

由三聯書店出版、筆名余非的本港作家關秀琼，於2015推出書籍《「佔中」透視》，書中提及一個由多名資深傳媒人組成的獨立評論人協會，有接受一個獲美國國會資助，實為中情局分部的基金會的捐款，從而認為該評論人協會在佔中事件時作選擇性報道。評協為這言論屬誹謗，攻擊該會的核心價值，嚴重影響協會聲譽，因而告三聯及關誹謗。案件今（30日）於高等法院開審。評協召集人呂秉權作供時，被追問在佔領運動時是否偏向支持示威者，呂即強調協作風向來「是其是非其非」，又稱該會並不接受任何捐款。

獨立評論人協會成員（左起）：記協主席楊健興、區家麟、程翔、呂秉權。（李慧娜攝）

原告為獨立評論人協會有限公司，被告為三聯書店（香港）有限公司及關秀琼（又名余非）。

書中指評協會收美國一基金會資助

評協在開案陳詞指，《「佔中」透視》的第57、111及112頁載有涉誹謗的言論，這些言論指評協受美國國家民主基金會（NED）資助，而該會實為美國中情局分部，獲美國國會資助，而評協亦在報道或評論佔領運動時，偏頗及作出選擇性報道。

作者從未要求評協作解釋

評協認為，這些言論直指評協並非獨立、無黨無派的組織，攻擊其核心價值，嚴重影響其聲譽，又認為被告惡意地發佈字句，目的為損害評協的聲譽。評協指，第二被告從未要求評協或相關人士作澄清或解釋，被告亦不依賴「言論為真確」作為抗辯理由，故此評協要求就聲譽受損進行索償。

筆名余非的女作家關秀琼（黑衣）亦有被控。（李慧娜攝）

呂指評協不收取捐款

評協今午傳召評協召集人呂秉權作供，他指評協依靠會費、到講座演講及賣書維持收入，亦不收取捐款，而書中的字句嚴重抹黑協會的聲譽，雖然記者協會沒有因誹謗言論與他們終止合作，但有關言論卻在全國港澳研究會被再度引述，對協會造成「二次傷害」。被質疑協會偏幫佔領運動示威者時，呂強調協會作風「是其是非其非」。

辯方盤問另一證人區家麟時，提到一篇區於2014年撰寫的文章《美國佬亡我之心不死，又如何》，他解釋文章目的為反對以「外國勢力」作標籤，捕風捉影進行抹黑的情況，不過區承認「接受資助」並非屬眨義詞。

聆訊明續。

案件編號：HCA1438/2015