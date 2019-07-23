【書展2019】展期人流跌穿百萬關口遜去年　三聯及中華料銷量下跌

為期7日的香港書展今午（23日）5時閉幕，不少書商趁最後一日大減價散貨，實行折扣一減再減，由首日的「全場八折」減至「全場六五折」，「買二送二」及「隨書附贈品」等，其中一本烹飪書更附送辣椒油，務求盡量「去貨」。有書商坦言，折扣已經「去到盡」，連同場租、人工等，根本不能超低成本發售。 場內多個書商指出，由於近日政局動盪，加上周日及周一的事件陰霾，人流大跌，有書商估計最少跌15%。此外，有「三中商」的三聯書店及中華書局，發言人不約而同表示，相信人流影響銷量最少數個百分比，雖不便評論網民發起的行動有否影響，但亦暗示銷量下跌，主因並非來自其行動所至。此外，有書商亦說，今年有關「心靈雞湯」的書籍竟然跑贏大市，相信主要是近日社會氣氛不太好，希望從中得到慰藉。 貿發局副總裁周啟良表示，今屆書展的7日展期共吸引 98 萬人次入場，較去年104萬跌6%。而大會於書展期間委託研究機構，抽樣訪問超過 820 位參觀人士，今年預算在書展的花費平均為 875 港元，按年升 約 8%。

家長與小朋友在書展現場點算「戰利品」。（張浩維攝）

書商：今年星期日竟然行得輕鬆

今屆的香港書展在政局動盪的陰霾下終於完滿結束，於一樓的主場館內。有書商不約而同表示，整體人流必定有跌，其中剛過去的周日、一的人流下跌最為明顯，「平時星期日插針都不入，今年竟然行得輕鬆！」

早前有網民發起擺買「三中商」（即三聯書店、中華書局、商務印書館）的書籍。今屆書展即將過去，其中中華書局副總經理陳小姐表示，今年書展的人流的確明顯減少，周日的情況最為顯著，相信因此營業額減少最少數個百分點，但整體情況，要待計算後才肯定。對於網民的行動，她不便多談，強調「嚟得睇書嘅就係客」，影響其實不大，「因為始終係買大人嘅書，所以最受影響嘅小朋友區，對我哋唔係好大影響，。但始終人流少，我哋營業額都少咗。」

書展來到最後一日，書商均推出特價優惠。（張浩維攝）

三聯書店營銷組市場副經理高啓發相信今年的營業額必定有下跌，但整體要在計算後才得知，現時難以評估，「百分比係幾多我唔肯定，但一定少過上年，最基本星期日係以往喺午飯後都會插針唔入，今年係可以行得到嘅。」她又指，網民發起的行動其實影響不大，「其實我哋都見到仲有後生仔女嚟買書，所以其實唔係好大影響。」

大眾書局：元朗事件影響市民買書心情

大眾檔位金培企業有限公司（即大眾書局）營銷及市場經理林明麗表示，今年的銷量的確有所減少，由於他們主打兒童讀物，今年家長帶子女入場減少，相信銷量大跌15%，的確有所擔憂，但明白都是政局問題所致，希望只為短期影響。林表示，周日舉行遊行之前，「相信遊行的人士大部份都係讀書人。」

林明麗表示，當日早上時間仍有大批市民前來看書，但及後未有再有大批入場者，加上當晚發生的「元朗事件」，直接影響周一人流，始料不及。「其實早幾年都試過打風要停書展，但係貿發局有加時，下次都可以建議下加時，用最後一日嚟彌補之前嘅少咗嘅人流。」她說：「我哋真係冇諗到周日夜會發生呢件事，真係會影響家長唔敢帶小朋友出嚟，我哋嗰日都要協助新界西嘅同事盡快離開，其實不單止是人流問題，大家買書嘅心情都受到影響。」又些由於大眾的「心情沈重」部份治療心靈的書籍跑贏大市，是唯一得著。

+ 4 + 3 + 2

此外，今年家長帶同小朋友前來書展的有所減少。樂思出版集團市場部經理李小姐表示，留意到周六、日小朋友坐在一旁等候家長的人數較以往少，整體的入場人流明顯較去年，影響銷量大約10%，但相信為個別問題，始料不及。

為期一周的香港書展今日下午5時閉幕，吸引不少市民把握最後機會「入貨」。（張浩維攝）

劉銳紹著作及尊子漫畫各售千本

政治書籍今年亦吸引到部份年輕人，將會升讀大學三年級的江同學直言，一向留意內地政治書籍，希望從中了解到內地「治港」方式及港人所想像的有何分別，加上近日的政治動盪，令他有更多反思，「因為香港好多嘢都係受制於內地，包括政權，政策方面，自己都希望有個責任去了解多啲，知道點樣走出呢個困局，幫到香港。」他又説，過去一個多月來，「612」及本周日晚的「元朗事件」，最令他印象深刻，「無力感好重，呢個政府冇用到我咁大個仔都幻想唔到。」

次文化同社長彭志銘亦説，今年推出由時事評論員劉銳紹所寫的著作、以及尊子漫畫銷情亦相當不錯，兩本分別已售出過千本，相信是支持者支持之外，對政局影響亦有所關係。