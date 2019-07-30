【李鵬逝世】機場警署下半旗悼念　違官方安排　警方：不慎出錯

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國務院前總理李鵬本月22日在北京病逝，終年91歲。政府按照中央人民政府通知，政府總部及禮賓府原擬昨日（29日）下半旗誌哀，不過由於早上雷暴警告生效，升旗禮升消，之後沒有補回。

豈料，有網民昨日早上拍攝到機場警署安排下半旗。警方回覆承認，該警署升起國旗及區旗時不慎出錯，已提醒人員於升旗時務必小心謹慎。

有網民昨日早上拍攝到機場警署下半旗。（圖片來源：「馬鞍山之友 MOSers」）

政總及禮賓府以外政府建築物毋須下半旗

國務院前總理李鵬上周一因病逝世，香港政府上周六（27日）公布，按照中央人民政府通知，在昨日於添馬政府總部及禮賓府下半旗（包含國旗和區旗），以作悼念。

禮賓處回覆查詢指，下半旗只限政府總部及禮賓府，其他政府建築物毋須下半旗。由於昨天上午8時雷暴警告生效，按既定程序，取消下半旗安排。至於有否補辦下半旗儀式，禮賓處指，一般情況下，在惡劣天氣過後，「沒有再次安排」已臨時取消的下半旗儀式。

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不過，機場區警署昨日竟下半旗。警方回覆查詢指，承認該署升起國旗及區旗時不慎出錯，該署已提醒人員於升旗時務必小心謹慎。警方沒有交待是否出於悼念李鵬，以作誰作出決定，署方沒有回應。

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