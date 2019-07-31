【葵涌警署衝突】防暴警衝出警署即推打趕記者　韓國記者中「椒」

數百名市民周二晚到葵涌警署，聲援參與7.28遊行而被捕及控以暴動罪的示威者，至晚上10時再爆警民衝突。警員施放胡椒噴劑驅趕，更有被圍警署署長出動霰彈槍示警，一片混亂。其中一批防暴警察衝出警署後，驅趕前方採訪的記者，當中有攝影記者被警員護盾拍打後倒地，嘴角疼痛；另有防暴警向穿上反光衣香港電台記者，連揮四下警棍趕驅；再有攝影記者被防暴警推埋牆。 在場採訪的一名韓國記者，雖已表明記者身份，但仍被噴胡椒噴劑，「韓國警察20年前都已經唔會咁樣對記者。」NOW新聞一名記者眼睛被胡椒噴劑噴中，需要送院治理。 香港攝影記者協會及香港記者協會發表聯合聲明，向政務司司長張建宗及警務處處長盧偉聰提出嚴正交涉，並將會尋求法律意見向警務處提出訴訟。

持霰彈槍警署署長向記者方向噴胡淑噴劑。（余俊亮攝）

↓↓《蘋果日報》攝影記者遭防暴警拍打推倒經過↓↓

在昨晚晚上10時，葵涌警署門外再次發生警民衝突。約10時40分，一班手持盾牌及警棍的警員從警署的葵義街出口步出，並向只有數名記者的方向推進。

片段拍到防暴警察盾擊攝記 揮棍嚇女記者

根據攝影記者協會及記者協會的聯合聲明，警察驅趕期間，《蘋果日報》一名沒有穿上反光衣的攝影記者，在警方防線前後退，但他已表明記者身份，並舉手示意正在離開，惟一名防暴警察先後兩次用警盾推撞他，「第二次更從兩米外突然衝前，用警盾揮打攝影記者的頭部，該攝影記者嘴角被擊中倒地」。

及後一名警員更繼續揮動警棍，威嚇一名身穿反光衣的香港電台女記者。女記者退後轉身離開並表明記者身份，但該警員仍然追前再三揮動警棍威嚇，女記者受驚跑離現場。

《蘋果日報》及香港電台記者遭防暴警察武力驅趕過程，被對面路的一位巴士上層乘客所拍攝到，當中防暴警察至少揮動警棍四次，威嚇港台女記者。片段亦拍攝到一名防暴警察將一位相信是攝影記者的男子推埋牆邊，再趕他向前走。

↓↓ 葵涌警署衝突2小時↓↓

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一名穿上反光衣、疑是攝影記者男子，被防暴警察推向牆，再趕向前走。（網上影片截圖）

NOW記者眼睛中「椒」 需送院治理

兩記者組織又指，幾名記者在一定距離下拍攝持槍警員時，該警員向多個方向噴射胡椒噴劑，並蓄意噴向在場記者，多名記者被濺中。另外在混亂期間，NOW新聞一名記者眼睛被胡椒噴劑噴中，需要送院治理。

攝影記者：早已表明身份

被推跌的《蘋果》攝影記者表示，他早已表明身份，意識到警方推進時，已盡量避開讓出道路，但該名警員兩次用盾牌推撞，第二次他不慎被盾牌撞到嘴角，跌倒地上，該名警員沒有理會他。「其實當時知道佢攞住盾牌，自然反應係向後退，因為驚會撞到，但佢堅持推進，佢後邊個同事（另一警員）都有問吓我有冇事，但我都是示意可以繼續工作，並即時起身。」

↓↓香港電台女記者被防暴警以警棍驅趕↓↓

港台女記者：安全帽及背心有台徽

另外，隨後的香港電台女記者同樣表示，路上只有她和幾名記者，並未有任何示威者，已多次展示記者證，身上面的安全帽及背心亦印上台徽，但警員依然向他們跑近追打，並揮舞警棍示警，她並沒有大礙，只被警棍打到。

韓國NewDaily記者許東爀在警署閘口中「椒」，除了面部被噴到，連相機都受害。（梁煥敏攝）

於晚上10時半，韓國《NewDaily》記者許東爀同樣於警署門外採訪時，有警員隔着大閘施胡椒噴霧，他的臉及相機均中「椒」。他強調警員在噴椒前，已三次以廣東話及英文示意為記者，並展示身上的工作證。他無奈説：「極不好受，韓國警察20年前都已經唔會咁樣對記者。」他說，在港工作兩年來，這兩個月經歷過被警員施胡椒噴霧、催淚彈及警棍攻擊，其間警方對記者亦未有尊重對待。

極不好受，韓國警察20年前都已經唔會咁樣對記者。 韓國《NewDaily》記者許東爀遭警察噴胡椒噴劑

許續説，這兩個月來密切關注香港這個事件，形容現時就如「戰地」一樣，但他個人認為，一切在於政府未能回應市民訴求，亦希望事件可以得到解決。他又指出，香港的示威者較韓國以及多個西方國家的「溫柔」、「平和」得多，不明白為何警方要出動多種武器對待，「他們只是擲東西及大罵，未有見過有實際武器，他曾目擊過愛多國示威者，只會在出現大型武器如汽油彈等時，警方才以相同武力對待。」

兩記者協會向「一哥」嚴正交涉 擬提出訴訟

攝影記者協會及記者協會表示，6月至今多次示威或衝突中，都有警員出現情緒失控，並作出針對記者的行為，「已多次發出聲明要求警方尊重新聞自由，避免以惡意手法針對記者，但至今仍未有所改善，情況更有惡化的趨勢，令人擔憂」。兩會現向政務司司長張建宗及警務處處長盧偉聰提出嚴正交涉，並將會尋求法律意見向警務處提出訴訟；亦促請政府及警務處正視警員濫用權力和武力的問題，重新走回正軌。