【728集會】多人包圍葵涌警署聲援被捕人士　警擎霰彈槍指向人群

警方於728衝突中拘捕49人，當中44人被控以暴動罪，網民發起今晚前往葵涌警署聲援被捕人士，再一次演變成警民衝突。其間有防暴警員一度舉起雷明登霰彈槍，瞄準示威者示警，並在附近巴士站傳出一聲巨響，但暫未能確定是否槍聲。

光頭示沙用霰彈槍指向人群。(余俊亮攝)

728集會中49人，今晚扣查滿48小時，網民發起今晚到葵涌警署聲援示威者。今晚約8時，傳出當中44人被控暴動罪，不少市民疑感不滿，葵涌警署外超過二百名市民聚集，佔據警署對開的葵涌道。其後有數十名防暴警員戴上頭盔、手持盾牌築成防線，一度與在場市民對峙。

晚上10時半，示威者與警方爆發衝突，葵芳站外出現手持盾牌防暴警察，在場市民將他們包圍，並投擲雨傘等雜物反擊。警察被追趕至警署外。現場有目擊者表示，一隊防暴警由警署出來，有示威者用路障阻擋警員去路，一名「光頭」士沙(警署警長)突然舉起手上的黑色霰彈槍，一度瞄準示威者示警。至巴士站時，現場突然傳出「嘭」一聲，但未能證實是否有人開槍。包圍人士聞巨響後立即後退散去，及後有大量防暴警察從警署衝出，趕赴地鐵站增援。就現場所見，警員舉槍前未有發出警示。

該名光頭士沙手執的為雷明登870泵動式霰彈槍，與近日在各個警民衝突中所見的橙色槍身的870型稍有不同。黑色版本為可發射致命實彈的款式，包括霰彈及獨頭彈等，當然亦可裝上防暴彈，作為鎮暴用途，但今次裝了什麼彈藥，則只有持槍人士才知；至於衝突中使用的橙色版，則寫明只可用低致命彈藥(Less Lethal)，而橙色槍身，亦是給持槍者作出提示。

光頭示沙舉起霰彈槍指向人群。(林振華攝)