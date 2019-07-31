【風球韋帕】天文台掛八號風　市民：趁打風輕鬆下　約朋友看電影

熱帶氣旋「韋帕」將靠近廣東西部沿岸，天文台於下午1時40分改發八號東北烈風或暴風信號，屬今年首個「八號風球」。教育局宣布所有學校今日停課、大部分「打工仔」亦提早下班回家。自修訂《逃犯條例》引起的風波以來，幾乎每個周六、日都有遊行或集會活動。市民蔡生直言，早前假期多去遊行，打風提早收工便相約朋友看電影，希望大家亦可趁風暴假期放鬆一下。 下午接近兩時半，九龍塘東鐵線月台候車人潮不斷，港鐵加開了以大埔墟為終點站的列車疏導人流，現場有多名港鐵職員維持秩序，呼籲乘客盡量走入車廂及較少人的位置候車，現場秩序良好，未見混亂。

天文台改發八號，九龍塘站逼滿大批乘客。（高仲明攝）

熱帶氣旋「韋帕」靠近香港，大埔、九龍塘區中午時份雨勢開始轉大，下午約1時開始，九龍塘港鐵站已迫滿準備歸家的市民，候車人龍長至車站大堂位置、多名港鐵職員在場維持秩序。

而天文台在下午1時40分宣布改發八號東北烈風或暴風信號後，趕路回家的市民更多，九龍塘又一城商場部分店舖已關門，餐廳迫滿買外賣的市民。

九龍塘港鐵站已迫滿準備歸家的市民，候車人龍長至車站大堂位置。（高仲明攝）

修例風波以來，幾乎每個周六、日都布遊行或集會活動。市民蔡生直言，早前假期多去遊行，「支持年輕人」，打風可提早收工，便相約朋友看電影，他希望大家在風暴中有機會放鬆一下。

多名港鐵職員在場維持秩序。（高仲明攝）

郭小姐（圖右）說，從外地留學回港過暑假，只有今天能相約朋友見面，未料因天氣關係，主題樂園提早關門，影響了安排。（高仲明攝）

原定到迪士尼遊玩 豈料因風提早關門

而本來與兩名朋友到迪士尼遊玩的郭小姐說，從外地留學回港過暑假，只有今天能相約朋友見面，未料因天氣關係，主題樂園提早關門，影響了安排，「只玩到兩小時」；幸交通仍然暢順，她們將轉到九龍塘行街、吃飯，「交通問題不大，只是人較多，比較逼。」