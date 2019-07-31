三聯書籍涉誹謗案　高層指出版預算有限　相信作者會核實內容

由三聯書店出版於4年前推出書籍《「佔中」透視》，書中指由多名資深傳媒人組成的獨立評論人協會作選擇性報道，並接受美國國會資助的基金會的捐款。評協指這些言論屬誹謗，案件今(31日)在高院續審。三聯的董事總經理作供，指不認為書中內容屬誹謗，又相信作者會核實內容是否真確。

三聯的董事總經理李家駒否認出版的書籍涉誹謗，並稱信作者會核實資料。（朱棨新攝）

原告為獨立評論人協會有限公司，被告為三聯書店（香港）有限公司，以及《「佔中」透視》的作者關秀琼（筆名余非）。

認為應由作者核實內容

三聯的董事總經理李家駒供稱，佔領運動於2014年12月底結束，而該運動是重大事件，因此當時想盡快出版涉案該書。李不認為該書的內容屬誹謗，又指應由作者去核實書中的內容是否真確。

預算有限未找第三者核實

惟原告律師指，李在書面供詞曾稱，因資源和預算有限，而不能要求向第三者核實書中的內容。原告質疑，李是明確知道無論出版社是否有資源，都有需要核實書中的內容，卻「無厘頭」指毋須核查。

被指根本不關心內容是否真確

原告又指，無論是李本人或出版社，在出版的過程中都不關心書中的內容是否真確。李否認，並再次強調出版該書的資源是有限。他又指與作者合作一段時間，相信對方會核實內容是否真確。

此外，李透露該書共有逾1800本推出市面。

案件編號：HCA1438/2015