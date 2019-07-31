【逃犯條例】駐港部隊司令：暴力事件觸碰一國兩制底線　絕不容忍

反修例風波持續近兩個月，解放軍駐港部隊司令員陳道祥今晚（31日）出席建軍92周年活動致辭時表示，強烈譴責近期極端暴力事件，指嚴重觸碰「一國兩制」的原則底線，絕對不能容忍。

解放軍駐港部隊司令員陳道祥出席建軍92周年招待會致辭時表示，強烈譴責近期極端暴力事件，嚴重觸碰「一國兩制」的原則底線，絕對不能容忍。（資料圖片）

解放軍為慶祝建軍92周年，今日晚上在中環軍營舉辦招待會，特首林鄭月娥、身兼全國政協副主席的前行政長官董建華及中聯辦主任王志民等均有出席。

解放軍駐港部隊司令員陳道祥在招待會上致辭時表示，強烈譴責近期香港發生一系列極端暴力事件，嚴重破壞香港繁榮穩定大局，挑戰本港法治和社會秩序，威脅市民的生命財產安全，嚴重觸碰「一國兩制」的原則底線，絕對不能容忍。

陳道祥表示，駐港部隊堅決貫徹《基本法》和《駐軍法》，堅決支持行政長官林鄭月娥帶領特區政府依法施政，支持警方嚴正執法，依法嚴懲暴力犯罪分子，維護國家主權安全和香港繁榮穩定。