【逃犯條例】帶出非建制聲音 年輕工程界撐反修例　籲業界罷工

反修例風波持續，繼多次示威遊行發生激烈警民衝突、元朗出現白衫人無差別攻擊市民，不同社會界別相繼有後續行動，下周一(8月5日)更有網民發起全港罷工、罷課、罷市，並於七區同時舉行集會。由一班年輕工程師組成的「工程思政 Engineer Frontier」，近日也收集了不少工程界人士簽名聯署，他們希望讓大家知道，工程界並不只得一種聲音，而組織同時呼籲各界人士，一同響應參與罷工。

工程界常常予人保守、盲目支持政府的形象，但近日也有聲音向政府表達「五大訴求」。(「工程思政」FB圖片)

早前有81名工程界選委及工程師聯署稱支持警察依法維持社會秩序，並呼籲市民克制，以包容、互諒互讓精神讓社會重新出發。不過一班年輕工程師卻另發公開信，反要求政府盡早正面回應社會各界人士幾項主要訴求，又將副本抄送致立法會工程界議員盧偉國，提醒他工程界並不是建制集團的一言堂。

「工程思政」成員張振傑指，工程界常常予人保守、盲目支持政府的形象，而他們主要由一些參加過2016年行政長官選舉委員會工程界別的委員組成。張指出，雖然功能組別中合資格的投票人不少，但投票率卻很低，組織希望可引起一些平日不多發聲的同業出來，「我哋呢行大部分都係偏向建制，有唔同意見嘅人，好多時都有壓力、唔敢用自己名義發聲，所以呢啲聲音都被壓抑。」

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張表示，工程界有僱主、承建商和顧問公司三大行業種類，近日他們收到百餘個工程界人士的簽名，當中有不少來自各大「龍頭」公司，包括中電、Aecom以及各大政府部門等。張又指，「工程思政」呼籲工程界的同業參與8月5日罷工，亦將發出公開信，希望僱主能體諒甚至一同參與，「雖然對好多公司嚟講，最大嘅客人都係政府，但我哋希望大家知道，其實工程界仲有其他聲音。」