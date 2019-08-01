單車節8月7日起報名　50、30公里組各增200名額　新設創意服飾組

由香港旅遊發展局舉辦的「新鴻基地產香港單車節」，將於10月13日（星期日）舉行，各項目於下周三（ 7 日） 上午10 時起，至8月20日接受網上報名。今屆賽事的「50公里組」和「30公里組」，名額分別增加至3,300個和2,000個，並新增「繽紛型格單車樂」，參加者可穿上創意服飾踩單車。

今年單車節將於10月13日舉行，「50公里組」、「30公里組」、「家庭單車樂」、「男子公路繞圈賽」、「女子公路繞圈賽」及新增的「繽紛型格單車樂」則於下周三（7日）上午10時起接受網上報名。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

一年一度的單車節將於10月13日舉行，「50公里組」、「30公里組」、「家庭單車樂」、「男子公路繞圈賽」、「女子公路繞圈賽」及新增的「繽紛型格單車樂」則於下周三（7日）上午10時起，至本月20日接受網上報名，額滿即止。

向來受歡迎的「50公里組」及「30公里組」項目，今年名額均增加200個，分別為3,300個和2,000個。「50公里組」路線仍以「三隧三橋」為主，即經過長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、青馬大橋、汀九橋及昂船洲大橋，沿途有多段斜坡，包括近尖山隧道的1公里長斜坡，斜度為6%，建議參加者平均時速需達29公里，適合具速度耐力及豐富經驗者參加。而「30公里組」路線會登上昂船洲大橋，斜度約4%，若遇上逆風會較吃力，下斜時講求控車技術，建議參加者平均時速需達24公里。

「50公里組」路線仍以「三隧三橋」為主，即經過長青隧道、南灣隧道、尖山隧道、青馬大橋、汀九橋及昂船洲大橋。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

而報名該兩項組別的參加者，須先通過主辦方的單車技術評核，包括集體起步測試，參加者一同出發並繞圈連續騎行15分鐘，完成至少6公里路程；及窄路掉頭測試，參加者於16秒內完成60米路程的窄路掉頭測試，期間身體任何部分觸碰地面，或單車的車輪撞倒任何障礙物，均為不合格。

此外，今年單車節新增「繽紛型格單車樂」，參加者佩戴單車頭盔，及可穿上創意服飾。而焦點賽事「Hammer Series」歐洲公路賽壓軸一站「Hammer 香港站」，則有12支國際單車聯盟世界巡迴賽車隊（UCI WorldTour Team）出賽。