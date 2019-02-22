單車馬拉松本周日舉行　洪松蔭亦曾「自炒」提踩單車注意7個重點

愈來愈多港人喜愛踩單車，「炒車」意外不時發生，甚至可致命。根據運輸署資料顯示，2017年有1,917宗單車交通意外，造成1,986人傷亡。 連曾經稱霸香港單車壇的前香港單車代表洪松蔭，亦曾「自炒」，甚至錯失參加98年亞運會機會。香港單車隊前成員梁志賢亦提醒，不少人事前未檢查好單車煞車系統，及踩出馬路後，遇上汽車「爬頭」發生碰撞，或路面砂石導致爆胎等「炒車」意外，「踩車時要直線，切勿左搖右擺，而視線要望遠20至30米外，有利保持穩定性。」 為推廣單車道路安全，有機構於本周日（24日）舉行「維港單車遊」，約300名車手將由中環龍和道沿馬路慢線，踩單車至鰂魚涌公園。

每次踩單車前，均需檢查煞車系統。（張浩維攝）

第八屆「維特健靈慈善單車馬拉松2019」將於本周日（24日）在中環龍和道舉行，並首度設「維港單車遊」由中環龍和道行經港灣道、電氣道等馬路，至鰂魚涌公園終點，全程約4公里。

洪松蔭曾「自炒」三次

該活動籌備委員會副主席、前香港單車代表洪松蔭笑指，單車生涯中出現三次「自炒」經歷，其中一次在單車徑練習時聊天，分心之下撞向減速欄，導致胸骨受傷休養約3個月，錯失參加1998年亞運會機會。

踩單車人士做手勢發出信號，可有效減低意外發生。（張浩維攝）

賽道較多360度轉彎位 需留意減速

他勸喻市民踩單車時，切勿聽歌及玩手機，並先在單車徑練習至少100公里經驗，才踩出馬路，及要有良好的道路駕駛態度，「要有習慣打手勢，亦是與其他司機的一種溝通。賽道經過龍和道，較多360度轉彎位，車手需留意減速。」

該活動單車顧問、香港單車隊前成員梁志賢亦提醒，金鐘、會展一帶多工程，路面砂石多容易發生爆胎，而地盤的鐵板罅隙，亦易容易「攝住」車胎；而電氣道近北角方向，則多紅綠燈，車手轉線時須小心附近車輛，「若迎面遇上汽車需躲避，車手視線應左右望，選擇較適合地方『炒車』，及側身作飄移，以肌肉碰撞減損傷程度。」

曾有人頭盔戴錯方向

他續說，車手出發前需充份準備，檢查單車煞車系統 ，「見過有人戴錯頭盔，一般頭盔前方較圓，後方偏尖、扁，有人卻以為尖的可破風，就戴反。」

前香港單車代表洪松蔭（左）和香港單車隊前成員梁志賢（右），分別為單車馬拉松的籌備委員會副主席及單車顧問。（張浩維攝）