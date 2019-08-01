【逃犯條例】中大校長段崇智與學生會面　有學生戴頭盔蒙面出席

反《逃犯條例》修例運動持續近兩個月，八大校長先後就此發表公開聲明，而中大校長段崇智將於下午4時至6時與學生會面交流，會面將由新聞與傳播學院院長李立峯擔任主持；有不少學生帶黃色頭盔出席抗議，他們批評段崇智個多月以來迴避與學生會面，呼籲他「唔好再匿埋係科學實驗室，擘大隻眼睇清楚現況！」。 中大學生會主席蘇浚鋒表示對校長沒有特別期望，只希望校長可以通過這次會面就近期社會議題表態，亦站在學生的立場去着想。

(王珮殷攝)

中大學生辦事處昨日(31日)以電郵通知全校學生，校長段崇智將於今日(1日)下午四時，在龐萬倫學生中心與學生會面對談，3時許場外已有學生排隊輪候進場。

中大哲學系二年級學生司徒同學指，身穿裝備出席，是希望校長可以明白學生參與運動的前線情況。(盧翊銘攝)

有不少學生帶黃色頭盔及工人手套出席論壇，中大哲學系二年級學生司徒同學指，身穿裝備出席，是希望校長可以明白學生參與運動的前線情況，目前已有四至六位中大學生被捕，更有人被控暴動罪。

他批評，段作為大學首長，六月九日至今均未有應邀與學生會面，只以副校長吳基培作「擋箭牌」做中間人聯繫。他續指，段整年以來只見過一次學生會，呼籲他「唔好再匿埋係科學實驗室。」

他又指，期望校長在會談上表明支持及維護抗爭學生，以及譴責警方在運動中使用過份武力。

(王珮殷攝)

中大學生會主席蘇浚鋒表示對校長沒有特別期望，只希望校長可以通過這次會面就近期社會議題表態，亦站在學生的立場去着想。而他認為同學今日出席會面是為了表達自己的訴求，希望校長運用其社會影響力去幫助學生。

至於頭戴頭盔是與書院學生代表合作，希望校長能夠體諒前線學生抗爭的辛苦。

就讀中大工程系一年級學生程同學，同樣批評校長在反修例運動至今態度「龜縮」。(盧翊銘攝)

而就讀中大工程系一年級學生程同學，同樣批評校長在反修例運動至今態度「龜縮」，校內各系如哲學系及政治與行政學系均有發聲，但段則只未有積極表態。他要求校長在會面中解釋為何在元朗7月21日遊行前聯署要求學生遠離「光復元朗」、對反修例事件的看法及對被捕學生有何支援。