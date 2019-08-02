【逃犯條例】「佔旺畫家」再提訊被加控罪　1襲警罪變7宗罪

《逃犯條例》爭議引發連串抗議活動，人稱「佔旺畫家」潘浩超（前名潘運瑭）疑於6月21日灣仔警署外擲雞蛋、舉中指，早前被控襲警、刑事毀壞及在公眾地方作出擾亂秩序的行為共3罪。案件今（2日）再提堂，控方改為控以1項參與未經批准集結罪、1項刑事毀壞罪，而原本的1項襲警則變成7項襲警罪。被告暫時毋須答辯，案件押後至9月11日再訊，以待辯方索取文件及法律意見。被告續交由懲教看管。

翌日灣仔警署總部門外仍留有不少被塗鴉的痕跡，有警員亦加入清理。（資料圖片）

1襲警罪變7宗罪

被告潘浩超，31歲，被控於6月21日在灣仔軍器廠街1號灣仔警署外參與未經批准的集結，違反《公安條例》第245章第17A(2a)條。他又被控於同日上址毀壞警署的牆及扶手電梯，並襲擊督察譚柔慧、警長文振寰、偵輯警長方志洋及盧偉東、偵輯警員陳梓軒及盧焯基、警員梁綽熙。

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警署外牆等有被蛋液濺中

潘原本被控的一項襲警罪指他襲擊8人，包括現時控罪中的警員，但控方現分拆成7罪提控。據悉，7警、警署外牆及扶手電梯皆被蛋液濺中。

辯方透露案件會由大律師處理，並申請押後至下月11日再訊。由於被告在另一案保釋期犯此案，故無申請保釋。

被告另涉一宗高院刑毀案

此外，潘在此案前亦涉嫌在高等法院毀壞一張枱，被控一項刑事毀壞罪，案件同於今日再提堂。潘否認控罪，控方透露會傳5名證人，並會依賴其中3人的證供。案件定於下月26日開審，料需時一天，法庭另預留27日作備用。

控罪指他於1月16日在高等法院地下保安區損毀司法機構的一張枱。

案件編號：ESCC1634/2019，ESCC1541/2019