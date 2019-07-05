【逃犯條例】「佔旺畫家」涉襲警等罪被拒保釋　成事件被控第一人

《逃犯條例》爭議引發連串抗議活動，逾萬名示威者上月21日包圍灣仔警察總部，人稱「佔旺畫家」潘浩超（前名潘運瑭），涉嫌襲警、呼籲他人提供雞蛋投擲警員，及損壞警務處的牆及扶手電梯等，被控以3項罪名，前日被警方捕及落案起訴，成為事件中第一名被檢控的示威者。案件今（5日）於東區法院提堂，潘由警方押解至法庭，潘暫時毋須答辯，控方要求案件押後，因警方安排15名警員進行認人手續，裁判官將案押後至下月2日再訊，讓被告索取法律意見，但拒絕保釋申請，被告交由懲教署看管。

2019年6月21日由中午起，有大批示威者在灣仔警署集。（資料圖片）

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被告潘浩超，31歲，被控襲警、刑事毀壞及在公眾地方作出擾亂秩序的行為共3項罪名，控罪指他於上月21日晚上6時49分至8時之間，在灣仔軍器廠街1號灣仔警署外，襲擊在正當執行職務的8名警務人員，即葉啟洲、譚柔慧、文振寰、梁綽熙、方志洋、盧偉東、陳梓軒及盧焯基；損壞警務處的牆及扶手電梯；向警員說粗言穢語及舉中指，並呼籲其他在場示威者提供雞蛋給他擲向警員。

被告投訴遭疑似公安般的人言語威脅

控方申請暫時毋須答辯，希望押後至下周三再訊，以待警方於周一及周二在灣仔警署做認人手續，手續涉及15名警員。控方反對被告保釋，透露被告早前涉及另一案件，在保釋期間疑干犯本案。

辯方則指控罪嚴重，申請押後4星期，以讓被告諮詢法律意見，又指被告18歲後搬出屯門，沒再與父親居住，中三學歷的他以街頭畫畫維生，月入500元。律師又作出6項投訴，包括警方拘捕時沒作警誡，被告在警署遭疑似公安的人以言語威脅。

主任裁判官羅德泉最終拒絕其保釋申請，並將被告交懲教看管。

案件編號：ESCC1634/2019