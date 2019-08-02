【公務員集會】團體促解僱顏武周　又要求集會人士不准戴口罩

有公務員計劃於今（2日）就《逃犯條例》修訂爭議發起集會，要求特首林鄭月娥公開對話。有團體於今早發起遊行至政府總部，要求政府解僱其中一名公務員集會召集人顏武周。

團體促請公務員事務局局長羅智光解僱顏武周及參與集會的公務員，其後由公務員事務局代表接收請願信。（曾凱欣攝）

民間團體「新年代」今早手持「違反政治中立及守則 快解僱公務員顏武周」標語，一行20人遊行至政府總部，其間高叫「違反公務守則 快解僱顏武周」、「公務員領公帑 必須政治中立」、「企圖騎劫公僕 撕裂公務團體」等口號。

「新年代」副召集人吳卓榮（中）強調，《公務員事務規例》中指出，公務員不得召開或參與公眾集會以討論政府任何措施。（曾凱欣攝）

「新年代」副召集人吳卓榮指，基本法規定公務員必須盡忠職守，對特區政府負責。他強調《公務員事務規例》中指出，公務員不得召開或參與公眾集會以討論政府任何措施，認為其不得作出有損公務員政治中立的行為。團體又促請公務員事務局局長羅智光解僱顏武周及參與集會的公務員，其後由公務員事務局代表接收請願信。

有團體成員提出五個訴求，要求集會人士不准戴頭盔、不准戴口罩、不准講粗口、不准帶武器及不准襲警，否則「後果自負」，意指集會人士需為自己行為負上刑責。