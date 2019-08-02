【公務員集會】政府警告跟進集會罷工公務員　兩工會人員決參加

由公務員發起的「公僕仝人，與民同行」集會將於周五（2日）晚舉行，同時，近日有多個部門的公務員發聯署聲明表態。政府周四（1日）發表聲明，稱有人以公務員名義發起政治集會和罷工，特區政府會按既定機制嚴肅跟進。 一群自稱來自52個部門的「休班公務員」以匿名方式發出聲明，指對政府聲明深表遺憾，質疑政府打壓公務員在《基本法》所享有的公民權利，強調公務員在公餘時間表達個人政治立場、參與集會和罷工，絕無違反《公務員守則》，嚴正要求政府嚴格遵守《基本法》，立即停止令公務員恐慌的言論。 另外，港台節目製作人員工周四晚召開特別大會，表決通過以工會名義，參與明日公務員集會及下周一（5日）的全港大罷工。

數名較年輕公務員，發起周五晚在中環遮打花園舉行「公僕仝人，與民同行」集會。（資料圖片）

政府周四發表聲明，稱公務員必須盡忠職守、堅守法治，確保他們的行為不會妨礙以專業、公正的態度執行職務。聲明又指，根據《公務員守則》，公務員必須保持政治中立，對在任的行政長官及政府完全忠誠。就任何公務員違規的情況，特區政府會按既定機制嚴肅跟進。

「休班公務員」聲明反駁：打壓公務員公民權利

一群自稱來自52個部門的「休班公務員」以匿名方式發出聲明，對政府聲明深表遺憾，指出根據《基本法》第27條，公務員與一般香港市民均享有集會和罷工的權利和自由。

聲明續指，根據《公務員守則》第3.7節，公務員須在「履行公職時」，保持政治中立，而《守則》第3.8節也訂明，公務員以私人身份加入政黨或參與政黨活動時，必須遵守當時適用於公務員隊伍的相關規例、規則和指引，認為公務員在公餘時間表達個人政治立場、參與集會和罷工，絕無違反《公務員守則》，亦同時受《基本法》保障。

聲明質疑政府發出的聲明，打壓《基本法》所列明之公民權利，嚴正要求政府必須尊重並嚴格遵守《基本法》，及立即停止一切令所有公務員同事恐慌的言論。

反修例示威持續，有公務員決舉行「公僕仝人，與民同行」集會。（資料圖片）

一群自稱來自52個部門的「休班公務員」以匿名方式發出聲明，指對政府聲明深表遺憾。（網上圖片）

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政府醫生協會主席李慧茵稱，政府聲明不會影響她出席公務員集會的決心。（資料圖片） 政府醫生協會主席：仍會出席集會 政府醫生協會主席李慧茵認為聲明是製造白色恐怖，想嚇怕她們。李慧茵表示，政改及普選均屬《基本法》所有的內容，「作為公務員，好應擁護基本法」，她強調聲明不會嚇怕她參與公務員集會的決心，稱下班後做市民該做的事是十分合理。

港台工會特別大會通過參加集會罷工

另外，香港電台節目製作人員工會召開特別大會，表決通過以工會名義，參與周五晚的公務員、星期一的全港罷工，以及其他工業行動。工會建議員工身穿黑衣出席出席遮打花園集會，而周一罷工期間可參與金鐘集會。