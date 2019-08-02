幼稚園教師指學生失工作紙　脫下男童褲稱用來拖地　教師須守行為

一名幼稚園女教師疑因6歲男童遺失工作紙，扯他的頸鏈及將其褲子脫到地下，並稱：「我用你條褲拖地！」男童將事情告訴母親，母親向學校投訴而揭發事件。被告否認一項虐兒罪，原於今（2日）在九龍城裁判法院開審，但男童母親避免事主上庭作證留下陰影，要求控方撤銷控罪，被告須以2000元守行為12個月，及繳交300元堂費。裁判官何俊堯向被告稱：「今次係你好彩，如果要審訊就要坐監，你控制唔到情緒就唔好做哩份工！」

幼稚園教師馮茵怡在九龍城法院准自簽守行為12個月。(資料圖片)

被告馮茵怡，28歲，被控一項對看所兒童或少年人虐待或忽略。控罪指，被告於2018年7月3日，在黃大仙慈雲山肖霞幼稚園內身為超過16歲而對一名6歲男童，並對該男童負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略該男童，其方式相當可能導致他受到不必要的苦楚。

將男童褲子脫至地下

案情指，被告在男童就讀的幼稚園任教，男童於去年7月3日上課期間遺失工作紙，被告要求男童站於班房中間，扯他頸鏈及將褲子脫至地下，並稱：「我用你條褲拖地！」男童回家後，母親詢問頸鏈一事，男童將事情告訴母親，母親向學校投訴，繼而報警揭發事件。

母親擔心男童留下陰影

被告在警誡下否認控罪，案件原於今日開審。男童母親避免男童上庭作證而留下陰影，及留下不好回憶，要求控方撤銷控罪。被告准以2000元守行為12個月，及繳交300元堂費。

官：控制唔到情緒唔好做哩份工

裁判官何俊堯事後向被告稱，今次事件對事主造成很大影響，並說：「今次係你好彩，如果要審訊就要坐監，你控制唔到情緒就唔好做哩份工！」

案件編號：KCCC1309/2019