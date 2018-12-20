【嚴父教仔】藤條炆豬肉　洗澡滾水淋4歲兒　父親涉虐兒被捕

土瓜灣定安大廈發生虐兒案！昨（19日）晚11時許，土瓜灣上鄉道70號定安大廈2樓平台，58歲姓梁男子為4歲兒子沖涼期間，用藤條鞭打及熱水淋向兒子。男童嚎啕大哭，驚動街坊報警。

救援人員接報到場，發現男童鼻及背部有傷痕。男童由救護員手抱，送伊利沙伯醫院治理，其父則涉嫌虐兒被捕。警員在場撿走一條折彎藤條，案件交由九龍城警區刑事調查隊第八隊跟進。



母親拒陪送院 男童曾放學自行回家



據了解，涉事男童有一幼妹，母親年約40歲，疑為新移民，一家四口同住自置物業。男童父母於髮型屋工作，工作繁忙。消息指，男童頗為百厭，父親對他非常嚴厲，母親則放任不管，男童放學後不時自行回家。是次男童出事，警員提議轉介社署，將男童送往院舍照顧，母親聞言隨即答應，亦無陪同男童送院。

男童母親現身，並向記者表示，「我哋冇虐兒」。（郭倩雯攝） 男童母親：我個仔冇事



至上午11時許，男童母親現身，並向記者表示，「我哋冇虐兒」。男童母親指，昨晚丈夫與鄰居爭執，丈夫一度持棍欲嚇其子，詎料鄰居卻報警。



男童母親稱，「唔可以聽單方面（講），係咪真係攞棍仔打（仔），我係佢（被捕男子）老婆，我點解唔知發生呢啲事」。她又強調，「我個仔冇事，如果佢有事，唔同我講？佢咩事都同我講」。



鄰居：涉事夫婦「好錫仔女」



鄰居溫小姐則指，涉事夫婦「好錫仔女」，並無聽聞曾虐打子女。溫小姐又指，「平時小朋友好乖，成家人都好好」；男童母親則從事美容工作。

涉案男子被帶署調查。（陳永武攝）

兩個月內 最少11宗虐兒案

虐兒案件屢被揭發，過去兩個月，已發生最少11宗虐兒案。



周一（17日）深夜11時許，警方接獲筲箕灣西灣河街139號某單位姓周（37歲）女子報案，指發現其姓黃（6歲）兒子面、肩有傷，懷疑其丈夫早前打傷兒子。



本月9日，下午5時許，長沙灣海麗邨海賢樓一單位，7歲姓曾男童，據報因為追逐問題令50歲父親大動肝火，曾父盛怒下用衣架「教仔」，其姓肖40歲妻子不忍愛子被打傷腳，心痛下報警求助。警方到場拘捕曾父，男童則送往明愛醫院治理。



上月30日，下午3時許，警方接獲瑪嘉烈醫院一名醫護人員報案，指發現一名13歲女童手部有瘀傷，懷疑她曾被人襲擊或毆打。警方經初步調查，相信較早前女童因為管教問題，在東涌逸東邨住所內遭母親咬傷。