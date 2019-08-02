【元朗黑夜】工黨郭永健斥何君堯煽動暴力　促取消何太平紳士資格

西鐵元朗站上月發生大批白衣人無差別襲擊市民事件，事件造成逾40市民受傷。早前網上其後流傳一段短片，片段中建制派立法會議員何君堯與大批白衣人握手及豎起拇指，更稱讚白衣人「你哋係我嘅英雄。」 何君堯其後更召開記者會稱，讚頌白衣人家保家衛國的作風及情操。 工黨主席郭永健、區議員麥德正等人今日(2日)到政府總部請願，並斥何君堯煽動暴力，沒有資格當太平紳士，要求政府取消何君堯新界太平紳士及鄉議局當然議員的資格。

工黨一星期內收集到兩萬個市民聯署，要求取消何君堯太平紳士資格。（劉錦華攝）

工黨主席郭永健，區議員麥德正等人今日到政府總部請願，並高叫「取消何君堯太平紳士資格」，「譴責何君堯煽動白衣暴徒」等口號。

郭永健斥，何君堯上月與大批涉嫌襲擊市民的白衣人握手及向其豎起拇指，更稱讚白衣人「你哋係我嘅英雄」，以及其後對朱凱迪「語出恐嚇」，郭認為何君堯主動挑起紛爭，沒有資格做太平紳士。

郭永健續斥，何君堯身為太平紳士，未有盡責維持社會秩序，亦未有向政府轉達市民心聲，反而是在煽動上月元朗白衣人無差別攻擊市民事件，更傷及老人家和孕婦。

要求取消何君堯太平紳士資格已收集兩萬聯署

郭永健指責，何君堯種種言論及行徑違反公職人員的操守，未能盡太平紳士應盡的責任，因此於上星期發起聯署，要求取消何君堯新界太平紳士資格。郭永健稱，聯署行動一星期內已經收集到兩萬位市民聯署，更有新界原居民指，何君堯的言論並不代表一般新界居民，因此支持聯署行動。工黨一眾成員其後，將聯署提交至政務司司長辦公室後離去。